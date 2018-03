Stiri pe aceeasi tema

- Trei din cele sase persoane decedate in urma exploziei produsa la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, Cehia, au fost identificate ca fiind cetateni romani, informeaza un comunicat MAE transmis AGERPRES. ''Potrivit datelor obtinute de catre reprezentantii ambasadei…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, condoleante familiilor victimelor exploziei care a avut loc la o uzina chimica din Cehia, solicitand autoritatilor romane sa intreprinda de urgenta toate demersurile pentru ca familiile victimelor cetatenilor romani sa primeasca asistenta necesara.

- Presedintele Klaus Iohannis, a transmis joi un mesaj de felicitare presedintelui ales al Federatiei Ruse, Vladimir Putin, in care mentioneaza ca este increzator cu privire la beneficiile dezvoltarii relatiilor dintre cele doua state.

- Cel putin doua persoane au fost ranite miercuri, intr-o explozie la o uzina a societatii Brenntag, la Saint-Sulpice, in Tarn (sud-vest), potrivit La Depeche, citata de Le Figaro, transmite News.ro.Gravitatea ranilor era necunoscuta.

- Un important nume din media romaneasca sta acum pe buzele tuturor. Andrei Gheorghe, prezentator și realizator de emisiuni radio și televiziune, s-a stins din viața in seara zilei de 19 martie, in locuința sa. Ultima sa postare de pe blog da de gandit.

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a transmis un mesaj optimist de precampanie electorala la Adunarea Regionala a Organizațiilor Liberale din Moldova, care a avut loc sambata la Bacau, acolo unde s-a adoptat o rezoluția „UNIȚI, RIDICAM MOLDOVA!”. ”Am transmis si eu un mesaj optimist de precampanie…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall participa, la Skopje, la evenimentul pentru marcarea a 75 de ani de la deportarea evreilor din Macedonia. La ceremoniile organizate in perioada 11-13 martie sunt prezenți inalți oficiali ai Republicii Macedonia, delegați ai statelor europene și reprezentanți ai comunitaților…

- Social-democratul Nicolae Banicioiu, care si-a depus candidatura pentru functia de presedinte executiv al PSD, a declarat vineri ca este un membru "onest" de partid, precizand ca spera sa fie sustinut de...

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7 2006 privind statutul functionarului public parlamentar, informeaza Agerpres.ro. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in textul sesizarii de…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, i-a spus ca in privinta lui Sebastian Ghita "lucrurile sunt pe fagasul normal", iar "instantele delibereaza". Intrebat daca a discutat cu omologul sarb, aflat in vizita oficiala la Bucuresti, despre situatia fostului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi joi, 8 martie a.c., la Palatul Cotroceni, pe Președintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la București, la invitația Președintelui Romaniei. Vizita are loc ca urmare a contactelor bilaterale…

- "Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a DNA si avand in vedere ca evaluarea activitatii DNA si a conducerii acestei institutii de catre Presedintele Romaniei difera de cea a Ministrului Justitiei, se impune o analiza aprofundata a acestui document,…

- Pe agenda dezbaterilor reuniunii se vor afla subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si aspecte institutionale ale Uniunii Europene. Potrivit Administratiei Prezidentiale, referitor la viitorul buget al Uniunii Europene post 2020, reuniunea…

- Lorelai Moșneguțu, fata fara maini care a caștigat concursul Romanii au talent in 2017, este alaturi de o prietena buna, care și-a pierdut mama. Anul trecut, Lorelai Moșneguțu impresiona pe toata lumea cu talentul ei și devenea caștigatoarea emisiunii Romanii au talent , de la Pro TV. Lorelai Moșneguțu,…

- Actrita americana Julia Louis-Dreyfus (56 de ani), diagnosticata cu cancer la san in septembrie 2017, a facut publica prima imagine dupa ce a terminat sedintele de chimioterapie si a suferit o interventie chirurgicala, precizand ca tratamentul a avut succes.

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a adresat un mesaj de condoleanțe familiilor și prietenilor victimelor catastrofei aeriene care a avut loc ieri în regiunea Moscova. „Am aflat cu întristare vestea despre tragedia aviatica de lânga Moscova. Condoleanțe…

- Actrita Kim Cattrall a atacat-o pe colega ei din „Sex and the City”, Sarah Jessica Parker, numind-o „cruda“ si „ipocrita“, dupa ce aceasta i-a transmis condoleante pentru moartea fratelui ei, scrie BBC.

- Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita privata in Germania si Spania, intre 3-10 februarie, potrivit unui raspuns al Admnistratiei Prezidentiale la solicitarea MEDIAFAX, dupa ce o romanca stabilita in Tenerife anunta pe Facebook hotelul la care sta seful statului. O romanca…

- Cele mai importante, sugestive, tragice sau fericite momente. Toate sunt cuprinse de agentia MEDIAFAX in Campania "100 de ani in 100 de momente", care va ofera cate un eveniment al fiecarui an din ultimul centenar.

- Nepotul fostului presedinte al Romaniei, Dragos Basescu a fost condamnat astazi la trei ani de inchisoare cu executare. La scurt timp dupa ce a aflat senrtinta definitiva din dosar, Dragos Basescu a postat un mesaj pe contul sau de Facebook. "Felicitari procurorilor DNA care au reusit sa contribuie…

- Contactat deA CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , Liviu Varciu a vorbit in exclusivitate despre sarcina Adelinei Pestritu. Carismaticul prezentator i-a transmis un mesaj fostei sotii, care a anuntat astazi ca este insarcinata in trei luni.

- Fostul fotbalist Gheorghe Hagi i-a transmis, sâmbata, un mesaj de încurajare Simonei Halep, dupa înfrângerea din finala de la Australian Open, în care i-a transmis sa continue pentru ca în cele din urma va

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste cu oficiali ai Uniunii Europene Presedintele României, Klaus Iohannis. Presedintele Klaus Iohannis se va întâlni miercuri, 31 ianurie, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului…

- Ministerul Afacerilor Externe isi exprima profundul regret fata de trecerea la cele vesnice a unei personalitati de exceptie a Romaniei, istoricul, diplomatul si omul de cultura Neagu Djuvara."Licentiat in istorie la Sorbona in 1937, cu un doctorat in drept 1940 si un doctorat de stat sub conducerea…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a scris un mesaj emotionant dupa auzul vestii ca celebrul istoric Neagu Djuvara a trecut in nefiinta. "Ne desparțim astazi de Neagu Djuvara, unul dintre cei mai importanți istorici romani ai secolului XX. Nascut in vremuri de razboi, trecut prin grele…

- Intreaga delegatie care a participat in numele Romaniei la Invictus Games, jocurile militarulor raniti in teatrele de operatiuni, care a avut loc anul trecut in Toronto, a fost decorata de presedintele Klaus Iohannis, pe 24 ianuarie,de Ziua Unirii Principatelor. Cei trei galateni care au facut parte…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca nu îi este teama de suspendare. "Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv pentru o suspendare. Încet, dar sigur trebuie eliminat acest lucru din discutia publica", a adaugat seful statului,…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 19 ianuarie, mai multe decrete de eliberare din functie a unor judecatori, potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale.Decret privind eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Buzau a doamnei Filofteia Musetescu, ca…

- Gabriel Enache și Lena sunt mai fericiți ca oricand de cand in viața lor a aparut baiețelul, dar și de cand au devenit soți și soție. Chiar daca a divorțat de soția sa, Gabriel Enache nu a stat pe ganduri și s-a casatorit imediat cu femeia care i-a adus pe lume cel de-al doilea copil al sau.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj cu prilejul implinirii a 450 de ani de la recunoasterea libertatii religioase in Transilvania prin Edictul de la Turda din ianuarie 1568, in care arata ca "libertatea si toleranta religioasa sunt piloni fundamentali ai umanitatii". …

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 16 ianuarie a.c., pe Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti. Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit marti, 09 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, vizita delegatiei OMV Petrom, conduse de catre Directorul General al Grupului OMV AG, Rainer Seele, informeaza Administratia Prezidentiala. In cadrul intrevederii, conducerea OMV AG a prezentat strategia de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut vineri, 5 ianuarie a.c., o convorbire telefonica cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, la inițiativa acestuia din urma. Discuția a vizat stadiul și perspectivele de dezvoltare ale relațiilor dintre Romania și Statul Israel, respectiv evoluțiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj tuturor romanilor, cu prilejul noului an. Seful statului considera ca 2017 a fost un an al incercarilor, in care societatea romaneasca si-a demonstrate atasamentul fata de valorile democratiei.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care medicii și profesorii pot solicita locuințe construite prin Programul ANL și dupa implinirea varstei de 35 de ani. Veste buna pentru medicii care nu au posibilitatea sa-și cumpere o locuința de pe piața libera. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, a anuntat, miercuri, Administratia Prezidentiala, scrie News.ro ”Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea…

- Cu 6 goluri in acest sezon, toate din penalty, Juan Emmanuel Culio (34 de ani) inca se mai gandește ca ar putea evolua pentru naționala Romaniei. Mijlocașul argentinian al celor de la CFR Cluj chiar ii face o propunere selecționerului Cosmin Contra. Iata ce mesaj i-a transmis: "Daca as vorbi cu Cosmin…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Craciunului, precizand ca „cel mai frumos dar” care poate fi facut in aceasta perioada este aratarea aprecierii și recunoștinței fața de cei din jur. „De Craciun, gandul ne poarta catre casa, indiferent cat de departe am fi. Acasa…

