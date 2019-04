Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a participat miercuri, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului European (Art. 50) pe tema retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE). Discuțiile au vizat solicitarea adresata de Prim-ministrul britanic, doamna Theresa May, cu…

- Presedintele Romaniei participa miercuri la reuniunea liderilor europeni de la Bruxelles, unde se va da un raspuns cererii de amanare a Brexit transmisa de Theresa May. Liderii europeni se reunesc miercuri la un summit extraordinar pentru a da un răspuns cererii premierului britanic Theresa May…

- Intr-o declaratie acordata agentiei Reuters, dupa ce liderii europeni au cazut de acord cu premierul britanic Theresa May ca daca Brexit-ul nu va fi efectiv inaintea alegerilor europarlamentare (23-26 mai) Regatul Unit va trebui sa participe la acest scrutin, Manfred Weber a apreciat ca summitul…

- 29 martie - Timp de doi ani aceasta a fost data marcata cu rosu in calendar ca fiind momentul rupturii definitive dintre Regatul Unit si blocul comunitar, la finalul perioadei de negocieri initiate fix in urma cu doi ani.Totusi, dupa reuniunea de joi din capitala Belgiei este sigur ca in…

- Liderii europeni sunt dispusi sa acorde Regatului Unit doua optiuni pentru amanarea Brexit-ului dincolo de data prevazuta initial, 29 martie, a infromat joi seara presedintia Frantei, transmite AFP. Dacă deputaţii britanici aprobă săptămâna viitoare acordul de divorţ…

- Liderii europeni sunt dispusi sa acorde Regatului Unit doua optiuni pentru amanarea Brexit-ului dincolo de data prevazuta initial, 29 martie, a infromat joi seara presedintia Frantei, transmite AFP. Dacă deputaţii britanici aprobă săptămâna viitoare acordul de divorţ…

- "M-am intalnit cu premierul May in mai multe randuri in aceasta seara pentru a fi sigur ca Regatul Unit accepta scenariile unei extinderi si sunt incantat sa confirm ca avem un acord in aceasta privinta", a declarat Donald Tusk.Liderii europeni au propus joi seara Regatului Unit doua optiuni…

- Theresa May, a acceptat cele doua 'scenarii' privind amanarea Brexit-ului oferite de Uniunea Europeana, a anuntat joi seara presedintele Consiliului European, Donald Tusk, transmite AFP. 'M-am intalnit cu premierul May in mai multe randuri in aceasta seara pentru a fi sigur ca Regatul Unit accepta…