Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru promulgarea legii care interzice afisarea in public a cadourilor oferite la jocurile de noroc. Initiativa mai prevede ca toate castigurile neridicate de participantii la jocurile de noroc organizate de Loteria Romana devin venituri ale instituției. Șeful statului a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența […]