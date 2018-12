Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, mai multe decrete cu privire la desfiintarea unor institutii de invatamant private cum ar fi Universitatea Financiar-Bancara din Bucuresti sau Universitatea "George Baritiu" din Brasov, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Romania si Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si prevenirea evaziunii fiscale si a evitarii platii impozitelor si a Protocolului la…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru numirea Ecaterinei Andronescu la Ministerul Educatiei, in contextul in care in aceasta zi expira termenul de interimat la minister al Rovanei Plumb, potrivit Administratiei Prezidentiale, scrie Mediafax. „Presedintele Romaniei, domnul Klaus…

- :Klaus Iohannis a semnat decretul de numire a Ecaterinei Andronescu la ministerul Educatiei. “Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 16 noiembrie a.c., decretul pentru numirea doamnei Ecaterina Andronescu in functia de ministru al educatiei nationale”, anunta Administratia Prezidentiala.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru numirea Ecaterinei Andronescu in functia de ministru al Educatiei Nationale, informeaza Administratia Prezidentiala. (continua) (Agerpres/FOTO rtv.net)

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind inființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro. Proiectul stabilește calendarul de intrare in Mecanismul unic de supraveghere a monedei ...

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea legii pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, conform agerpres.ro. Legea are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.194/2002…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) pentru proiectul privind imbunatatirea managementului riscurilor de dezastre, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale. Seful…