Klaus Iohannis a semnat decretul imediat după revenirea din Japonia Ordonanta de Urgenta a Guvernului avea ca obiect de reglementare modificarea literelor b) si c) ale alineatului (1) al articolului 8 din Legea nr. 360/2013 privind constituirea si mentinerea unui nivel minim de rezerve de titei si de produse petroliere, in sensul precizarii operatorilor economici carora le pot fi delegate obligatiile de stocare.



In expunerea de motive a acestei OUG, emisa de Guvernul Tudose, se preciza ca prevederile actului normativ vor avea o aplicare limitata de timp, producand efecte doar pana la intrarea in vigoare a legii privind privind constituirea si mentinerea…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) ii solicita Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, sa nu promulge Legea transportului alternativ, in forma votata recent de Parlament. COTAR menționeaza in scrisoare care sunt rincipalele motive pentru care aceasta lege…

- SCRISOARE DESCHISA Catre: Administrația Prezidențiala Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) - singura reprezentativa pe ramura activitații de Transport rutier de persoane - ii solicita Președintelui Romaniei, dl. Klaus Iohannis, sa nu promulge Legea…

- In termen de 10 zile de la desemnare, acesta va cere votul de (ne)incredere al Parlamentului Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe liderul PNL, Ludovic Orban sa formeze noul guvern al Romaniei. Ce se intampla in continuare? Incepe o procedura care dureaza maxim 10 zile și este posibil ca la…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 811din 7 octombroe 2019 a fost publicata Legea nr. 164 2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1 1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta. Acest nou act normativ arata, printre altele, ca…

- Senatul a adoptat, miercuri, tacit, proiectul de lege pentru aprobarea OUG care modifica legislatia pentru a reveni la votul uninominal la alegerea presedintilor de Consilii Judetene, anunța MEDIAFAX.Astfel, ordonanta de urgenta pentru modificarea legislației prin care se revine la votul uninominal…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de UDMR, in cadrul sedintei grupurilor reunite Uniunea a stabilit care vor fi prioritatile formatiunii in sesiunea de toamna. Printre acestea se afla atat prioritati legislative, care se afla deja in circuitul parlamentar, dar care nu au fost inca…

- Doar Parlamentul mai poate modifica Ordonanta de Urgenta 114/2018 si Legea offshore si nu exista niciun fel de intentie la nivelul Guvernului de a face acest lucru, a declarat, joi, ministrul Energiei, Anton Anton, in cadrul unei conferinte. "(OUG - n.r.) 114 este in Parlament, in comisie si toate amendamentele…

- Ministerul Energiei va preleva si va analiza probe de benzina si motorina din statiile de distributie, pentru a monitoriza calitatea acestora, potrivit unui proiect de ordin publicat pe site-ul institutiei. Astfel, autoritatea competenta, adica ministerul, va actualiza o lista cu statiile de distributie…