Klaus Iohannis a semnat decretul de numire a lui Mihai Fifor ca ministru interimar al Afacerilor Interne

Seful statului a semnat si decretul prin care se ia act de demisia lui Nicolae Moga si se constata incetarea functiei de membru al Guvernului.



Nicolae Moga a anuntat, marti, ca a demisionat din functia de ministru al Afacerilor Interne.



"In urma discutiei pe care am avut-o in aceasta dimineata cu primul ministru al Romaniei, Viorica Dancila, am decis sa ma retrag din functia de ministru al Afacerilor Interne. Am luat aceasta hotarare pentru a salva o parte din prestigiul puternic afectat in urma unei activitatii deficitare a unor angajati ai sai care au fost destituiti sau…