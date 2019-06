„Stabilitatea Republicii Moldova este esențiala pentru continuarea parcursului european al acestui stat, care s-a angajat sa duca la indeplinire un amplu proces de reforme, inclusiv in ceea ce privește statul de drept și buna guvernare, in conformitate cu angajamentul sau fața de Uniunea Europeana, in baza Acordului de Asociere.

Aceasta situație de criza poate fi rezolvata in beneficiul cetațenilor Republicii Moldova doar prin dialogul responsabil al tuturor forțelor politice, care trebuie sa manifeste calm și reținere in aceasta perioada și sa acorde astfel prioritate stabilitații politice…