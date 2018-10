Administratia Prezidentiaala aanunta ca presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul de promulgare a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit News.ro.

Inca de la demararea, in urma cu mai bine de un an, a procedurilor de modificare a celor trei legi fundamentale ale justitiei, presedintele Klaus Iohannis a uzat, in mod repetat, de prerogativele sale constitutionale de a solicita Parlamentului reexaminarea acestora si de a sesiza Curtea Constitutionala. In plus, atat presedintele Iohannis, cat si Adunarea Parlamentara…