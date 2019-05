Stiri pe aceeasi tema

- Teheranul va anunta miercuri ''actiuni reciproce'' la exact un an de la retragerea SUA din acordul international din 2015 privind programul nuclear iranian, a anuntat luni agentia de presa semioficiala iraniana ISNA, care a citat ''surse informate'', transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Republica…

- Șeful Secției de anchetare a magistraților, Gheorghe Stan, este propunerea PSD pentru funcția de judecator CCR, in locul judecatoarei Maya Teodoroiu, au precizat, pentru STIRIPESURSE.RO, surse politice.Simona-Maya Teodoroiu a fost propusa de Senat, iar mandatul acesteia se va incheia in data…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea prin care Agentia Nationala de Transplant acorda pe o perioada de maxim sase luni acreditare temporara unitatilor sanitare a caror acreditare a expirat, pâna la finalizarea procedurilor de evaluare în

- Peste 180 de pompieri sunt pregatiți sa intervina in zonele vizate de avertizarea cod roșu de vijelii, anunța IGSU. In zonele vizate au fost transmise mesaje de avertizare catre populație prin sistemul Ro Alert, potrivit mediafax.„In urma cu puțin timp, ANM a emis o avertizare COD ROȘU in…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea Legii educatiei nationale 1/2011 prin care invatamantul obligatoriu este marit la 15 clase, incluzand grupa mica, grupa mijlocie si grupa mare din invatamantul prescolar. „Alineatele (1) si (2) ale articolului 16 se modifica si…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a condamnat faptul ca PSD nu a vrut sa modifice legea bugetului de stat pe 2019, spunand ca social democratii au alocat doar o zi pentru reexaminare si au trimis proiectul la Cotroceni nemodificat, potrivit Mediafax. „PSD a picat si ultimul test al responsabilitatii.…