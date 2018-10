Un ploiestean a cazut de la etajul 1 al unui bloc de pe strada Zarandului

Un ploiestean in varsta de 55 de ani a cazut in gol, de la etajul 1 al blocului in care locuieste, situat pe strada Zarandului din municipiu. Evenimentul s-a produs joi seara, in jurul orei 19. Potrivit serviciului de Ambulanta Prahova, victima a fost transportata… [citeste mai departe]