- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretele pentru promulgarea a doua legi care modifica Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. In 28 noiembrie, Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, legea potrivit careia soferul poate depune…

- Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 105/2017 pentru modificarea articolului 23 alineatul (1) litera c) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic 407/2006, care i-a fost transmisa…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale joi, 13 decembrie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniile educației, cercetarii,…

- Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule. Proiectul…

- Astfel, seful statului a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul…

- Proiectul a fost adoptat pe 18 septembrie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Legea are ca obiect de reglementare transpunerea integrala a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European si a Consiliului European din 20 ianuarie 2016 privind distributia de asigurari. Aceasta…