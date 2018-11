Klaus Iohannis a promulgat controversata Lege offshore

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni Legea offshore, adoptata in urma cu trei saptamani de Camera Deputatilor, ca for decizional.



Singura etapa care mai trebuie parcursa de aici incolo, pentru ca legea sa intre in vigoare, este publicarea ei in Monitorul Oficial. Ulterior, exploatarea gazelor din Marea Neagra - in cazul in care se va face - va trebui sa urmeze normele impuse de acest act normativ.



Reamintim faptul ca Legea offshore a creat numeroase controverse, atat in randul specialistilor in energie, cat si in randul parlamentarilor. In repetate randuri, majoritatea…