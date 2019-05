Klaus Iohannis a pledat la Bruxelles pentru consolidarea Parteneriatului Estic

Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in cadrul interventiei sale, seful statului s-a referit la importanta Parteneriatului Estic, o initiativa care, de la lansarea sa in 2009, s-a dovedit a fi benefica pentru ambele parti, contribuind la extinderea ariei de prosperitate si securitate in vecinatatea estica a Uniunii, in baza unui set comun de valori si a convergentei treptate a politicilor, si care a condus la apropierea statelor partenere de comunitatea europeana de valori, in functie de obiectivele si ambitiile fiecarui stat partener.



"Presedintele Klaus Iohannis…