Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, a discutat cu presedintele Klaus Iohannis, marti la Palatul Cotroceni, despre importanta combaterii dezinformarii la nivelul populatiei, cat si a cresterii investitiilor in securitatea cibernetica, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la Palatul Cotroceni, cu comisarul european pentru Justitie, consumatori si egalitate de gen, Vera Jourova, cu care a discutat aspecte legate de Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, alegerile pentru Parlamentul European din luna mai si…

- Comisarul european Vera Jourova, in vizita la noi Comisarul european Vera Jourova, responsabil pentru justitie, consumatori si egalitatea de gen, va avea marti întrevederi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sefa Instantei supreme, Cristina Tarcea, precum si cu presedintele Klaus…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, l-a primit luni, 12 noiembrie a.c., la Palatul Cotroceni, pe Președintele Comitetului Economic și Social European, domnul Luca Jahier. Principalul subiect de discuție in cadrul intalnirii a vizat Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a primit joi, 25 octombrie, la Palatul Cotroceni, o delegație a Camerei de Comerț Americane in Uniunea Europeana (AmCham EU). AmCham EU este o organizație care reprezinta interesele a peste 150 de companii americane in Europa.In discuțiile cu reprezentanții…

- Premierul Viorica Dancila va pleca in aceasta seara la Bruxelles pentru o discutie informala cu grupul socialistilor europeni, in contextul in care va fi audiata saptamana viitoare in Parlamentul European pe tema respectarii statului de drept in Romania. De asemenea, ministrul Afacerilor Europene, Victor…

- ”Am discutat cum va fi in 2019, președinția Consiliului UE, summitul din Sibiu, atmosfera e buna și toți vom pune umarul sa ieșim bine in 2019.” a spus președintele Iohannis. Cat despre mesajele din ședința, intrebat fiind, președintele a recunoscut: ”Da, in continuare imi doresc un guvern…