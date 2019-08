Klaus Iohannis efectueaza a doua sa vizita oficiala in SUA, la invitația lui Donald Trump! Deși ar fi trebuit sa ajunga la Casa Alba la ora 21:00, președintele Romaniei a fost adus de o mașina blindata la ora 21:09. Donald Trump l-a așteptat in fața cladirii, insa presa prezenta nu a putut filma niciun cadru cu strangerea de mana a celor doi, din cauza bolidului cu care a fost adus Iohannis. Imediat dupa cei doi lideri, a intrat in fuga și Delia Dinu, consiliera președintelui roman care se ocupa de protocol.