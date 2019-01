Administratia Prezdentiala a anuntat ca, duminica, presedintele Klau Iohannis a semnat decretul de decorare a unor supravietuitori ai Holocaustului.

"In semn de deosebit respect pentru suferintele indurate in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, pentru inalta tinuta morala de care au dat dovada de-a lungul vietii, precum si pentru eforturile depuse pentru pastrarea vie a memoriei victimelor Holocaustului – o tragedie pe care omenirea nu trebuie sa o mai cunoasca, presedintele Romaniei a conferit Ordinul National Serviciul Credincios in grad de Cavaler doamnei Davidovits Rachel,…