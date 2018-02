Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a avut o discutie, vineri, cu ocazia reuniunii informale a Consiliului European de la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. In debutul reuniunii, seful statului a participat…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis. "Concluzia dupa aceasta analiza…

- Dragnea, intrebat de ce nu a vorbit cu Iohannis despre șeful SPP: Pentru ca nu am vrut!, a spus liderul PSD, marți, la Parlament, dupa votarea in plenul comun a celor doua Camere a constituirii comisiei speciale de ancheta privind activitatea directorului Serviciului Roman de Protecție și Paza (SPP). …

- O firma din Satu Mare, compania Agro Radu din Paulesti, a vandut anul trecut cereale in valoare de 26 milioane de lei (5,7 mil. euro), potrivit reprezentatilor companiei. Produsele agricole au luat drumul Elveției, Italiei și Austriei. „Avansul vanzarilor se datoreaza cresterii numarului de clienti.…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost fotografiat, sambata, la schi in Muntii Sureanu, pentru a treia oara in acest an. La Sureanu se afla domeniul schiabil situat la cea mai mare altitudine din tara, denumit ”Elvetia Romaniei”, datorita peisajelor foarte frumoase.

- Prima reacție din PSD, dupa anunțul lui Iohannis privind șefa DNA. Deputatul PSD Oana Florea, membra a comisiei pentru controlul SRI a declarat, la interviurile Libertatea, ca a fost un ”discurs absolut nefericit, pentru ca șeful statului s-a antepronunțat”, in privința revocarii Laurei Codruței Kovesi.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a discutat, miercuri, obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale.Președintele CCR, Valer Dorneanu, a anunțat ca aceasta sesizare a fost admisa cu unanimitate…

- Președintele Klaus Iohannis este plecat din țara. Administrația Prezidențiala a confirmat ca președintele se afla intr-o vizita privata timp de șapte zile in Germania și Spania. Șeful statului a fost vazut la cumparaturi in Munchen, Germania, alaturi de soția sa. Se pare ca mai apoi, șeful statului…

- Șeful statului, Klaus Iohannis, a plecat în vacanța alaturi de soția. Prima data a fost vazut în Germania, iar apoi în Tenerife, cazat la un hotel de cinci stele, informeaza EVZ

- Lituania a acuzat luni Rusia ca desfasoara in enclava Kaliningrad rachete Iskander, capabile sa poate ogive nucleare, transmite AFP, informatia fiind confirmata de presedintele comitetului de aparare din camera inferioara a parlamentului rus intr-o declaratie acordata agentiei RIA, citata de Reuters,…

- Aceasta ratificare este 'mai mult o chestiune de cateva saptamani decat de cateva luni', a afirmat seful statului austriac, in cadrul unei intalniri la Viena cu Beatrice Fihn, presedintele Coalitiei Internationale pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN), care a promovat adoptarea acestui tratat.Beatrice…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu membrii…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat miercuri pe pagina sa de socializare, in replica la aafirmațiile premierului danez, ca in tara noastra ar fi penitenciare ce indeplinesc standardele europene de detenție. „1. In Romania sunt penitenciare/ pavilioane care indeplinesc standardele europene…

- Klaus Iohannis a motivat desemnarea Vioricai Dancila prin faptul ca nu putea ignora majoritatea parlamentara. Seful statului a certat, voalat, partidele de Opozitie pentru ca nu au sprijinit o varianta comuna de premier. Intrebat daca a acceptat propunerea PSD de frica sa nu fie suspendat, Iohannis…

- Cel mai vehement critic al politicii merkeliene privind migratia a fost chiar de la inceput, in afara de premierul Viktor Orban, ministrul austriac de externe de la acea vreme, Sebastian Kurz. Tanarul politician este, din decembrie anul trecut, cancelarul Austriei. Dupa alegerea sa in aceasta functie…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Kurz a criticat politicile…

- #UNLIKE Klaus Iohannis. Cum il afecteaza decizia de a o desemna premier pe Dancila Decizia de a o desemna premier pe Viorica Dancila afecteaza pagina de Facebook a presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce mai multi utilizatori au decis sa-si retraga ”like-urile”. In plus, postarile presedintelui sunt asaltate…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis, prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de premier, isi pune in pericol sansele de a obtine al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi (miercuri…

- Europarlamentarul Monica Macovei sustine ca "Romania este facuta de rusine" prin nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de prim-ministru, adaugand totodata ca presedintele Klaus Iohannis nu a incercat nici macar sa opuna o minima rezistenta. "Presedintele Iohannis nu a incercat…

- Germania a imprumutat vineri Lituaniei declaratia sa de independenta, un document pierdut mult timp din vedere, cu ocazia Centenarului restaurarii statului lituanian dupa Primul Razboi Mondial, relateaza AFP. In termenii unui acord bilateral, declaratia din 1918, gasita in arhive la Berlin anul trecut…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a precizat ca organizația politica pe care o conduce va propune președintelui declanșarea alegerilor anticipate. Șeful liberalilor a spus ca nu dorește ca Romania sa “ajunga pe mana tribului din Teleorman” iar PNL este pregatit sa iși asume raspunderea…

- Premierul danez, Lars Lokke Rasmussen, s-a declarat luni ''optimist'' in ce priveste posibilitatea ca tara sa sa adere la centrul de securitate cibernetica al NATO, cu sediul in Tallinn (Estonia), relateaza AFP. ''Trebuie sa purtam acum negocieri privind noul buget…

- Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a trimis vineri, 12 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Citeste si: Informatii…

- Mihai Tudose e in razboi deschis cu Liviu Dragnea! Ruptura e totala intre premier și șeful PSD, despre care Tudose spune ca nu e ca Dragnea, care ”am taiat porci pe acolo și a carat sticle de vin” la cei din Servicii. Insa, Tudose risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu, adica sa fie demis in urma…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, ci a trimis-o din nou in Parlamentul Romaniei. Seful statului a trimis o cerere de reexaminare…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, spre reexaminare Legea pentru aprobarea OUG nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, ce vizeaza modalitatile prin care sportivii de performanta îsi pot desfasura activitatea, conditiile în…

- Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat au fost promulgate, miercuri, de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Seful statului atrage insa atenția asupra unor vulnerabilitați ale bugetului și asupra provocarilor cadrului fiscal-bugetar actual, avand in vedere ca Romania…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat miercuri, Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, anunta un comunicat al institutiei. Seful statului atrage insa atentian ca bugetul are VULNERABILITATI si IGNORA recomandarile Comisiei Europene.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis duminica, 31 decembrie a.c., un mesaj cu prilejul Anului Nou. Șeful statului afirma ca anul 2017 a fost un an al incercarilor, dar lauda protestele de strada prin care „societatea romaneasca și-a demonstrat pe deplin maturitatea și atașamentul fața…

- 2017 a fost marcat de nenumarate contre intre presedintele Klaus Iohannis si liderii coalitiei de guvernare. Relatia dintre seful statul si seful PSD s-a deteriorat inca de la finalul lui 2016 si a continuat intr-o nota tensionata pana in prezent. Presedintele a criticat masurile fiscale, s-a opus vehement…

- Decizie controversata a lui Klaus Iohannis. Seful statului a promulgat o lege extrem de importanta a celor de la PSD-ALDE.Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA.

- In Ajunul Craciunului, președintele Klaus Iohannis a transmis romanilor de pretutindeni un mesaj video emoționant. Șeful statului vorbește de casa, despre familie, dar și despre bucuria de a impartași apreciere și recunoștința in jurul...

- "Legea pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 instituie un nou tip de unitati de invatamant preuniversitar, invatamantul agricol preuniversitar. Aceste noi reglementari impun, insa, o reanalizare de catre Parlament atat sub aspectul corelarii acestora cu actualele…

- Sebastian Kurz, noul cancelar al Austriei, a declarat, marti, ca isi doreste sa dezvolte relatiile bilaterale cu Israelul, in pofida faptului ca Guvernul israelian precizase ca va reduce contactele cu mininstrii de extrema-dreapta ai Executivului de la Viena, relateaza Le Figaro si Haaretz.

- Seful executiv al firmei de asigurari Uniqa, Hartwig Loeger, va fi viitorul ministru de Finante al Austriei, a declarat, sambata, liderul conservator Sebastian Kurz, cand a prezentat ministrii partidului sau, relateaza Reuters.

- Prima faza a acordului privind Brexitul satisface Romania, iar problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata, a declarat presedintele Klaus Iohannis, care participa la reuniunea Consiliului European. "Eu cred că se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte…

- Potrivit sursei citate, pe agenda reuniunii se vor afla subiecte privind domeniul apararii și securitații, dimensiunea sociala a Uniunii Europene, educația și cultura, respectiv politica UE in domeniul migrației. Totodata, vor avea loc discuții referitoare la procesul de retragere a Marii Britanii…

- Seful statului s-a recules la capataiul Regelui Mihai, la Castelul Peles. S-a depus o coroana de trandafiri albi in curtea Castelului, apoi Klaus Iohannis a intrat pe scara Regelui si s-a oprit in Holul de Onoare, unde se afla depus sicriul fostului suveran. Presedintele Iohannis a prezentat condoleante…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Traian Basescu, si-a exprimat convingerea, duminica seara, ca presedintele Klaus Iohannis va trimite legile justitiei la Comisia de la Venetia inainte de a le respinge sau de a le promulga.

- In mesajul transmis cu ocaziei Zilei Constitutiei, presedintele Klaus Iohannis solicita respectarea statului de drept impus de legea fundamentala, independenta Justitiei si continuarea luptei impotriva coruptiei. "In orice democratie, Constitutia este expresia cea mai inalta a valorilor unei…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 8 decembrie, un mesaj cu prilejul Zilei Constituției Romaniei. Seful statului nu a ratat ocazia de a ataca voalat liderii coalitiei PSD-ALDE, vorbind despre unitatea romanilor in jurul unor principii, cum ar fi anticoruptia si integritatea…

- CCR va dezbate in 13 decembrie sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis referitoare la Legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie in cazul in care sunt trimisi in judecata pentru infractiuni, potrivit unor surse. Presedintele…

- Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, in cadrul reuniunii organizate de Ambasada Republicii Estonia, țara care deține in prezent Președinția Consiliului Uniunii Europene, au fost abordate aspecte legate de principalele teme aflate pe agenda Consiliului European care va avea loc…

- "Viziunea Ungariei asupra migrației este clara și de neclintit: consideram ca imigrația ilegala este periculoasa. Din cauza imigrației ilegale, Europa se confrunta acum cu un nivel de amenințare terorista fara precedent", a afirmat șeful diplomației ungare intr-o conferința de presa la Budapesta,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, luni, 4 decembrie, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Va prezentam textul integral al cererii: Domnului Valer DORNEANU PRESEDINTELE…

- Președintele Klaus Iohannis i-a decorat, vineri, de Ziua Naționala, pe Lucian Pahonțu, directorul Serviciului de Protecție și Paza, Silviu Predoiu, adjunct al directorului Serviciului de Informații Externe, Ionel-Sorinel Vasilca, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, și pe Eduard Hellvig,…

- Igor Dodon i-a adresat un mesaj de felicitare Președintelui României, Klaus Iohannis, în numele poporului Republicii Moldova, cu prilejul Zilei Naționale a României, se arata într-un mesaj scris pe pagina sa de Facebook. „EXCELENTA, Îmi face…

- Presedintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea privind achizitionarea sistemului de rachete Patriot, anunta Administratia Prezidentiala. Seful statului român a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea 'Capabilitatii de aparare aeriana…