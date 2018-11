Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a aprobat miercuri, la propunerea Guvernului, Memorandumul cu tema "Participarea delegatiei Romaniei la Conferinta interguvernamentala la nivel inalt pentru adoptarea Compactului ONU pentru o Migratie sigura, ordonata si reglementata", informeaza Administratia Prezidentiala,…

- Klaus Iohannis nu a ascuns faptul ca exista tensiuni și divergențe cu Guvernul Romaniei, dar a dat asigurari ca in privința afacerilor europene și in pregatirea președinției rotative, lucrurile stau cu totul altfel. "Eu am divergente in foarte multe domenii cu Guvernul nostru, dar nu in domeniul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, astazi, la Bruxelles, ca divergențele dintre Administrația Prezidențiala și Guvernul Romaniei sunt de ordin politic și nu vor afecta președinția Consiliului Uniunii Europene."Eu am divergențe cu Guvernul Romaniei in foarte multe domenii, dar…

- Serviciul relații mass-media, protocol și registratura este abilitat sa aduca, in numele Departamentului pentru lupta antifrauda - DLAF, urmatoarele precizari: 1. Protocolul de cooperare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice (MDRAP), publicat in urma raspunsului oferit de…

- O noua rectificare bugetara va avea loc in cel mult doua saptamani, a anuntat joi ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. El a precizat ca Administratia Prezidentiala nu a cerut mai multi bani, ceea ce inseamna ca ce s-a facut la prima rectificare a fost corect. "In noiembrie facem o noua…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, considera ca aspectele foarte grave retinute de Comisia de la Venetia cu privire la modificarile aduse legilor justitiei si codurilor penale reprezinta un semnal fara echivoc, de care actuala guvernare si majoritate parlamentara trebuie sa tina cont pentru a nu…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a spus, marți seara, ca executivul nu va face o noua propunere de rectificare bugetara, intrucat au fost programate ”plați necesare și urgente”, iar avizul CSAT este unul consultativ. Ea a mai menționat ca decizia va aparține juriștilor, care discuta pentru a…