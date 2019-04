KitchenShop a investit 150.000 de euro intr-o platforma unde pasionatii de gatit pot face bani din publicarea propriilor retete

Stiri pe aceeasi tema

- Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” din Mioveni este recunoscut pentru proiectele indraznețe in care aceștia aleg sa se implice De data aceasta, elevii de la liceu s-au inscris in proiectul ecOprovocare. Au ales aceasta provocare pentru ca in cadrul liceului exista și steagul ecologic arborat, iar…

- Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Doha, dupa ce a invins-o pe Elina Svitolina, scor 6-3, 3-6, 6-4. Stere Halep, tatal Simonei s-a aratat foarte optimist dupa incheierea partidei din semifinale, considerand ca fiica sa este capabila sa castige un turneu de Grand Slam in acest an, avand…

- Dunarea Calarasi a invins-o pe Concordia Chiajna cu scorul de 2-1 (1-1), duminica, la Calarasi, intr-o partida din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin francezul Ghislain Guess...

- Declarație incendiara a fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu! Senatorul PMP a afirmat ca, in momentul de fata, presedintele Klaus Iohannis este singurul candidat „viabil” la alegerile prezidentiale si ca il va vota in al doilea tur de scrutin.

- Salariul unui mecanic auto pornește in Romania de la 1.800 - 2.000 de lei net, adica bani in mana, iar media se situeaza intre 2.245 de lei și 2.500 de lei, potrivit datelor Paylab.ro și eJobs, consultante de Libertatea. Mecanii auto din service-urile oficiale ale dealerilor sau cei care lucreaza mai…

- BERBEC: E o zi buna pentru planuri, fie ele financiare, fie legate de locul de munca. Va trebui sa investiti timp și energie pentru ca lucrurile sa iasa perfect.TAUR: Aveti chef de o aventura, de ceva ieșit din comun.

- Guvernul italian a decis sa introduca un salariu minim pe economie de 5,61 euro pe ora pentru persoanele necalificate care activeaza in acest sector considerat ,,munca de jos” . Cu toate acestea, la un calcul simplu, un roman care lucreaza o ora ca ingrijitor, guvernant sau menajera in casa caștiga…

- In luna iunie a anului trecut, Volkswagen și Ford au anunțat semnarea unui Memorandum de Ințelegere prin urmau sa analizeze viabilitatea unui parteneriat. Negocierile dintre cei doi constructori au ajuns in faza finala, iar oficializarea alianței este așteptata in curand. Potrivit Reuters, care citeaza…