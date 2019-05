Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Kit Harington, devenit celebru pentru rolul Jon Snow din "Game of Thrones", s-a internat intr-o clinica americana in Statele Unite ale Americii din cauza stresului, dupa incheierea serialului, potrivit BBC, citeaza mediafax.ro.

- Kit Harington s-a internat intr-un centru de reabilitare dupa ce finalul serialului Game of Thrones „l-a lovit foarte tare”. Actorul in varsta de 32 de ani l-a interpretat pe Jon Snow pe parcursul a opt sezoane, insa a gasit finalul serialului ca fiind „stresant”. Mai ales dupa ce a aflat ca personajul…

- Kit Harington s-a internat intr-o clinica de dezintoxicare din SUA pentru a se trata de stres și de dependența de alcool. Actorul care l-a interpretat Jon Snow in "Game of Thrones" a fost afectat de finalul serialului. Actorul britanic, in varsta de 32 de ani, a ajuns la clinica de lux Prive-Swiss din…

- HBO a stabilit un nou record de audiența. Ultimul episod din ”Game of Thrones” a fost vazut de 19,3 milioane de fani numai in SUA, potrivit AFP. Recordul anterior al HBO are legatura tot cu fenomenalul serial. Penultimul episod al celui de-al optulea sezon a fost vizionat, saptamana trecuta, de 18,4…

- Interpreta „Reginei Dragon” Daenerys Targaryen a fost copleșita de finalul dramatic al serialului „Game of Thrones” și a avut nevoie de ceva timp pentru a se obișnui cu ideea. Emilia Clarke a povestit intr-un interviu acordat cu doar doua zile inainte de finalul serialului ca sfarșitul acestuia i-a…

- Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne ironizeaza, pe Facebook, ultimul episod din Game of Thrones, precizand ca motivul pentru care regizorul celebrului serial nu a inclus pompierii in distribuție este pentru ca, daca ar fi facut-o, și acum King`s Landing ar fi fost in picioare."Spoiler…

- Noul termen de restituire a fostelor taxe auto va fi sfarșitul lunii mai, conform unei declarații pe care ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a facut-o joi intr-o conferința de presa. In prezent, termenul de restituire este 30 iunie 2019, dar ministrul dorește devansarea acestuia pana la finele…

- Doua saptamani și jumatate te despart de primul episod al sezonului 8 din Game of Thrones. Insa pe marile ecrane s-au facut deja primele vizionari. Eroina principala, Emilia Clarke a fost vedeta lansarii de la New York la doar cateva saptamani dupa ce a vorbit de cele doua anevrisme cerebrale prin care…