Kit Harington, internat la reabilitare

Stiri pe aceeasi tema

- Ce probleme are Kit Harington de s-a internat in sanatoriu? Dupa terminarea serialului fenomen care i-a adus celebritatea, Game of Thrones, presa internationala anunta ca actorul Kit Harington s-a internat intr-o clinica de lux de reabilitare in urma stresului si a consumului de alcool. Reprezentantul…

- Kit Harington s-a internat intr-o clinica de dezintoxicare din SUA pentru a se trata de stres și de dependența de alcool. Actorul care l-a interpretat Jon Snow in "Game of Thrones" a fost afectat de finalul serialului. Actorul britanic, in varsta de 32 de ani, a ajuns la clinica de lux Prive-Swiss din…

- Game of Thrones, serialul-fenomen al ultimilor 8 ani, urmeaza sa se incheie luni, 20 mai. Fanii așteapta cu sufletul la gura deznodamantul seriei, in timp ce producatorii show-ului le-au pregatit deja o surpriza de proporții. Odata cu difuzarea ultimului episod in Statele Unite ale Americii, producatorii…

- Kit Harington a marturisit ca uraște sa o priveasca pe soția sa, Rose Leslie, sarutand alți oameni in filme, pentru ca ea este „o actrița incredibila” și il face sa creada ca scenele intime sunt chiar reale. Starul ‘Game of Thrones’ a spus pentru ziarul Daily Mirror, potrivit contactmusic.com: „Am fost…

- Dupa ce treci prin aventuri trepidante, într-o lume a luptelor pentru putere, tradari de familie, sau confruntari sângeroase cu temutii White Walkers, viata oricui se poate schimba. Mai ales în lumea magica si medievala a celebrului serial "Game of Thrones" (Urzeala Tronurilor)…

- Cat caștiga actorii renumitului serial. Potrivit publicației Variety, Kit Harington (care il interpreteaza pe Jon Snow), Emilia Clarke (Daenaerys Targaryen), Lena Headey (Cersei Lannister), Peter Dinklage (Tyrion Lannister) și Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister) au incasat, in 2017, cate 500.000…

- Actrita Sophie Turner (23 de ani), personajul Sansei Stark din „Game of Thrones“, a dezvaluit ca salariul pe care il primeste ea pentru aparitia in serial este de trei ori mai mic decat cel al actorului Kit Harington (32 de ani), rolul lui Jon Snow.