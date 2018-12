Stiri pe aceeasi tema

- Kirstjen Nielsen, secretarul american pentru Securitate Interna, a criticat sistemul american privind imigranții, cerand o investigație in cazul copiilor bolnavi care trec granița in SUA, dupa ce un baiețel din Guatemala a murit in timp ce se afla in custodia autoritaților americane, relateaza Dpa,…

- Statele Unite vor trimite inapoi imigrantii ilegali in Mexic pe perioada examinarii dosarului lor de catre autoritati, pentru a-i impiedica sa 'dispara' pe teritoriul american, a anuntat joi ministrul securitatii interne Kirstjen Nielsen, relateaza AFP. 'Strainii care incearca sa profite…

- Zeman si Netanyahu au participat la Ierusalim la inaugurarea 'Casei Cehe', o institutie fara statut diplomatic, destinata sa reprezinte agentiile guvernamentale si sa participe la manifestatii culturale. Presedintele ceh, un sustinator fervent al mutarii ambasadei cehe la Ierusalim, a spus…

- Mexic va deporta un grup de aproape 500 de imigranți care au incercat sa treaca graniția "in mod ilegal și violent" in Statele Unite, a informat duminica Ministerul mexican de Interne printr-un comunicat, relateaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax.Mai multe inregistrari video au aratat…

- Donald Trump si-a anuntat in fata unor consilieri intentia de a o demite pe Kirstjen Nielsen de la conducerea Departamentului de Securitate Interna, scrie The Washington Post, citand cinci fosti si actuali oficiali de la Casa Alba.

- Caravana de migranti din America Latina care se indreapta spre SUA a facut duminica o oprire in localitatea Tapanatepec din statul mexican Oaxaca, in timp ce ciocniri au avut loc pe podul frontalier care leaga Guatemala de Mexic, unde politisti mexicani au blocat intrarea a peste o mie de hondurieni,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni ca va incepe reducerea asistentei financiare acordate statelor Guatemala, Honduras si El Salvador, din cauza ca nu opresc imigrantii latino-americani care se indreapta spre Statele Unite.

- China va reduce rezervele obligatorii ale bancilor, in contextul razboiului economic cu Statele Unite, masura reprezentand o injecție de lichiditați in valoare de 750 de miliarde de yuani (109 miliarde dolari), in sistemul financiar, informeaza BBC, preluat de mediafax. Aceasta este a patra…