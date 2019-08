Stiri pe aceeasi tema

- Shannon Lee, fiica lui Bruce Lee, l-a criticat pe Quentin Tarantino, pentru modul in care l-a portretizat pe tatal ei in filmul Once Upon a Time in Hollywood. „Bruce Lee seamana cu un imbecil arogant, plin de aere, nu cu un om care a luptat de trei ori mai mult decat altii pentru a obtine... Read More…

- Sharon Stone spune ca a avut nevoie de sapte ani de recuperare dupa un accident cerebral suferit in 2001 si ca, in tot acel timp, Hollywood-ul a tratat-o brutal de urat. Actrita americana a facut declaratia saptamana aceasta, pe cand se afla la un eveniment caritabil organizat la Los Angeles de Women’s…

- Atunci cand vine vorba de plaja, automat ne gandim la costumul de baie, palarie și protecția solara. Bagajul pentru vacanța la mare include, binențeles, și prosopul de plaja (asta daca te-ai gandit sa stai direct pe nisip și nu pe un șezlong). Ei bine, artista Aria McManus s-a gandit și la treaba asta.…

- Comunicat de presa / ALDE TELEORMAN ANUNȚA CA SUSȚINE CANDIDATURA LUI TARICEANU LA PREZIDENȚIALE in Politic / on 18/06/2019 at 09:45 / Pentru ca Romania devine tot mai mult scena unei forme de marxism de o violența cum nu s-a mai vazut din anii 50 și care ne amenința insași ființa naționala, riscand…

- Liderii sindicali au solicitat conducerii Complexului Energetic Oltenia, situația financiara a companiei. Sorin Boza a pus la dispoziția sindicaliștilor o prezentare, in cadrul Comisiei Mixte, dar amintind și faptul ca greva care a avut loc la inceputul anului, a afectat activitatea și a dus la pierderi…

- Actorul Robert Downey Jr. și-a prezentat noua sa organizație care trebuie sa salveze planeta in zece ani, folosind tehnologii avansate. Starul de la Hollywood a anuntat, marti seara, la conferinta „Re:Mars” a Amazon, ca pune bazele unei organizatii care va folosi tehnologii avansate pentru protejarea…

- Chris Hemsworth este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori de la Hollywood. Numai anul acesta a avut doua roluri in blockbustere – Avengers: Endgame și Men In Black: International. Dupa 12 luni de filmare continua, acesta a anunțat ca se retrage de la Hollywood pentru tot restul anului 2019.…