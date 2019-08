Stiri pe aceeasi tema

- Forte speciale kargaze au lansat miercuri o operatiune pentru arestarea fostului presedinte Almazbek Atambaiev, inculpat pentru coruptie si aflat in conflict cu succesorul sau, Sooronbai Jeenbekov, actiune ce risca sa agraveze criza politica si sa provoace tulburari in aceasta tara din Asia Centrala,…

- Forțele speciale din Kârgâzstan au lansat miercuri o operațiune pentru arestarea fostului președinte Atambaiev Almazbek, inculpat pentru corupție și în conflict deschis cu succesorul sau, a declarat pentru AFP o purtatoare de cuvânt a fostului șef de stat."Forțele…

- Cele doua femei, in varsta de 19 si 20 de ani, au fost rapite in orasul Kumasi, din regiunea bogata in aur Ashanti, pe 4 iunie."Agenti ai securitatii nationale au realizat cu succes la primele ore ale zilei de miercuri o operatiune de salvare a doua canadience", a precizat ministrul Informatiilor,…

- Fortele de securitate 'au efectuat un raid la un apartament din suburbia 6 Octombrie folosit pentru fabricarea dispozitivelor explozive (...) Asupra fortelor s-a tras iar acestea au raspuns, fiind ucisi sapte dintre membrii grupului' de presupusi jihadisti, a anuntat ministerul intr-un comunicat.…

- Istoricul Marius Oprea a declarat miercuri seara la Antena 3 ca Dacian Ciolos a fost militar in trupele de securitate din Cluj și ca a fost adus in dispozitivul care pazea strada pe care locuia Doina Cornea de catre seful de atunci al militiei locale, Virgil Ardelean, ajuns dupa revolutie sef al serviciului…

- "Mi-a venit sa rad pentru ca dansul afirma ca statea dupa gard atunci si intamplarea a facut ca ieri l-am gasit pe gard, pe o hartie publicitara bineinteles, de campanie electorala. Dar a fost foarte ciudat ca tocmai domnul Ciolos era lipit pe gardul meu", a declarat Leontin Iuhas. Vorbele…

- Forte de securitate irakiene si unitati paramilitare Hashd Shaabi au distrus duminica zece ascunzatori ale militantilor gruparii Stat Islamic (SI) si au ucis trei luptatori intr-o operatiune desfasurata in provincia centrala Salahudin, transmite Xinhua, potrivit agerpres.ro.Trupele irakiene…

- Trupele irakiene au intreprins o operatiune preventiva impotriva luptatorilor jihadisti in lantul muntos Himreen, a comunicat biroul de presa al Hashd Shaabi. Trupele au confiscat centuri explozive, munitii si alimente, adauga sursa citata. Fortele de securitate irakiene lanseaza operatiuni…