- Este fiica celui mai mare fotbalist din tara noastra, are 22 de ani, insa a decis in urma cu mai multi ani sa paraseasca Romania. Kira Hagi, caci despre ea este vorba, s-a mutat in SUA, vrea sa devina actrita si, desi este mandra de numele pe care il poarta, prefera sa se recomande doar cu prenumele,…

- La șapte ani de la primul show susținut la București, Bon Jovi revine pentru a sustine un concert in Piata Constitutiei din Bucuresti, pe 21 iulie 2019, anunta D&D East Entertainment. Succesul celui mai recent album, „This House Is Not For Sale”, care a debutat in fruntea clasamentelor din intreaga…

- Doua tinere in varsta de 30, respectiv 31 de ani,au trecut prin clipe de panica dupa ce s-au ratacit pe Varful Gugu, Munții Godeanu. Acestea au sunat la 112, iar salvamontiștii au ajuns imediat la fața locului. Echipa de interventie montana, constituita la nivelul detasamentului de la Hateg, impreuna cu…

- Elena Udrea a declarat ca spera ca foarte curand sa o aduca pe micuța ei in Romania, sa-și cunoasa familia."Eva Maria ne-a facut tuturor o surapriza. Si noua si medicului si a venit mai devreme. Fiind fetita, ne asteptam sa fim sub termenul calculat de medic, insa ea a venit chiar mai devreme…

- Fiica lui Gica Hagi a primit un rol important intr-un film despre Experimentul Pitești. Kira Hagi, in varsta de 22 de ani, tocmai a primit primul rol important al carierei de actor. Fiica lui Gica Hagi va juca in ”Intre chin si Amin”, un film despre Experimentul Pitesti, regizat de Toma Enache, care…

- Gica Hagi are de ce sa fie mandru de fiica sa. Aceasta a plecat in America, in urma cu patru ani, pentru a-și realiza visul. Kira Hagi (24) a visat intotdeauna sa aiba o cariera artistica. In anul 2014, interpreta primul sau rol principal, intr-un film de dragoste, „București, te iubesc”. Apoi, a facut…