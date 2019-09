Kira Hagi si-a imparțit tablourile in doua teme numite "Dezradacinare" și "Experiment". In prima colecție intra picturile semnate de artista in perioada in care a studiat peste ocean. In 2014, fata lui Gica Hagi a absolvit CIE Adanced Level Art&Design și a primit o bursa la New York Film Academy, din Los Angeles. A doua colecție are ca inspirație filmarile din cadrul peliculei "Intre Chin și Amin", scrie Fanatik.

