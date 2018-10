Stiri pe aceeasi tema

- Kinga Sebestyen, celebra antrenoare care a lansat fenomenul Kangoo Jumps in Romania, traverseaza o perioada cu puternica incarcatura emoționala. Motivul il reprezinta faptul ca fiul ei, Alex, in varsta de 22 de ani, a plecat in Canada, dupa patru luni petrecute in Romania, pentru a-și continua studiile…

- Kinga Sebestyen, cea care a facut faimos fenomenul Kangoo Jumps in Europa, are un corp perfect, se poate lauda cu analize medicale ideale, grație sportului și stilului alimentar sanatos, și, cu toate acestea, a ajuns sa se confrunte cu o problema de sanatate aparent

- Kinga Sebestyen, cea care a facut faimos fenomenul Kangoo Jumps in Europa, are un corp perfect, se poate lauda cu analize medicale ideale, grație sportului și stilului alimentar sanatos, și, cu toate acestea, a ajuns sa se confrunte cu o problema de sanatate aparent superficiala, dar care, netratata,…

- Kinga Sebestyen, celebra instructoare de Kangoo Jumps, a primit vești cumplite dupa ce și-a facut un set de analize. Doctorii au avertizat-o ca, din cauza antrenamentelor solicitante și a drumurilor obositoare in țara și peste hotare, ea ar putea sa ramana fara auz sau vedere și voce. Cunoscuta și pentru…

- Kinga Sebestyen, cea care a facut faimos fenomenul Kangoo Jumps in Europa, are un corp perfect, se poate lauda cu analize medicale ideale, grație sportului și stilului alimentar sanatos, și, cu toate acestea, a ajuns sa se confrunte cu o problema de sanatate aparent

- EXATLON nu crede in lacrimi, iar emisiunea nu inseamna numai suspans și adrenalina, jocuri contra-cronometru, plaje frumoase și o atmosfera paradisiaca. Desparțirea de partenerii de viața ii afecteaza pe cei ramași acasa, iar reacțiile nu au intarziat sa apara. Raluca, soția lui Cristi Pulhac din…

- Incendiile din Grecia sunt acum sub control. Dar durerea si spaima localnicilor devin tot mai mari. Abia acum constientizeaza amploarea dezastrului, isi plang mortii si incearca sa raspunda la intrebarea „Cum a fost posibil sa se intample asa ceva?”.

- Fiica antrenoarei Kinga Sebestyen a slabit 60 de kilograme. Sugarka a reușit performanța de a slabi 60 de kilograme prin sesiunile de sport și programul lansat de mama ei, Fat Burning by Kinga. Tanara in varsta de 24 de ani ajunsese la greutatea de 120 de kilograme cand a decis ca este nevoie de o…