Kinga Sebestyen il aduce in Romania pe Billy Blanks, cel care a inventat Tae Bo

- Begu a reusit un nou rezultat bun, la Cluj, gratie victoriei pe care a reusit-o duminica Romania calificandu-se la barajul pentru promovarea in Grupa Mondiala la Fed Cup. Irina a depasit-o pe Katherine Sebov, cea care a inlocuit-o pe Carol Zhao, in echipa Canadei. Infruntarea care a adus cel de-al treilea…

- Pe fondul scaderii numarului de donatori, anul trecut, și programul de transplant de cornee de la Spitalul Militar Central din Capitala a fost accesibil unui numar mai mic de pacienți, fața de anul 2016. 45 de transplanturi de cornee s-au efectuat, pe parcursul anului trecut, la Secția Clinica Oftalmologie…

- AMBROZIA: Deputatii au dat marti unda verde, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai alergena din România. Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat deja de Senat.

- Kinga Sebestyen, petrecere surpriza de ziua ei. Iubitul a venit pe ascuns tocmai din Spania! Astfel se face ca, abia sosita in Miercurea Ciuc de la Bucuresti, celebra antrenoare de Kangoo Jumps si-a gasit biroul plin de trandafiri, albi si rosii, preferatii ei, 101 la numar, iar petrecaretii i-au cantat…

- Despre hotiile adevarate din tara aceasta, despre cum sunt protejati de catre DNA cei care au facut multe miliarde in Romania, scrie politicianul Gelu Visan in noua sa postare de pe contul personal de socializare.

- Acer anunța disponibilitatea in Romania a noului PC desktop Aspire S24, un model subțire cu un stand supradimensionat. Desktop PC-urile Aspire S24, anunțate in luna septembrie la IFA Berlin, sunt acum disponibile și in magazinele partenerilor Acer din Romania. Conceput ca un model elegant, Aspire S24…

- Standardul 5G este pe cale sa revoluționeze lumea digitala și nu numai. Va fi mai mult decat un salt in materie de viteza de transfer a datelor pentru telefoanele mobile. Intr-adevar, vom vedea și asemenea imbunatațiri, iar predicțiile vorbesc despre viteze de transfer de 10 ori mai mari decat in prezent.…

- Mircea Dumitru a motivat astfel de ce și-a anunțat luni seara demisia din Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) dupa declarațiile noului ministrul al educației, Valentin Popa, referitoare la calitatea invațamantului din Romania, care ar fi umbrita…

- Cotidianul The Telegraph a publicat, duminica, un articol despre fostul principe Nicolae al Romaniei, relatand ca acesta intentioneaza sa se intoarca in tara impreuna cu noua sa sotie, Alina Binder, unde ar fi primit cu simpatie de catre sustinatorii monarhiei. "Inalt, brunet, atragator si…

- Cove se intoarce la Vorbește lumea, luni, 29 ianuarie, cand se implinesc 600 de ediții. Cele mai reprezentative comunitați, ce traiesc in Romania, vor petrece alaturi de Adela și Cove in sufrageria lor și vor aduce bucate alese și adevarate talente. Chiar daca a fost plecat in cautarea unor baieți buni…

- Presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, afirma ca in 2018 trebuie sa regandim acele proiecte care vor aduce romanii la masa dialogului si vor elimina divergentele din acest moment existente in societate. De asemenea, acesta mai spune ca in acest an toti trebuie sa fim in acest an…

- Ninsorile se mai domolesc, dar gerul naprasnic loveste Romania. Un val de aer polar aduce temperaturi de minus 20 de grade, urmand sa se incalzeasca usor de joi, insa noptile si diminetile vor fi deosebit de reci. In urmatoarele 10 zile, iarna aduce precipitatii in toate regiunile.

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Consumul de energie traditionala si cel de energie regenerabila vor ajunge la egalitate in Europa, cu douazeci de ani inaintea SUA, se arata intr-un studiu realizat de EY. Potrivit acestuia in Romania se asteapta o clarificare a sistemului de integrare a capacitatilor de productie „personale”.

- Ambrus Attila, poreclit „Whisky Man”, este un fost spargator de banci devenit celebru dupa zeci de jafuri comise in Ungaria. Attila s-a nascut intr-o localitate din apropierea municipiului Miercurea Ciuc si din 1988 traieste in Ungaria. Autoritatile maghiare au reusit sa-l prinda dupa sase ani de cautari,…

- Pe terasa superioara a Dunarii, la cinci kilometri de localitatea Corabia se vad înca zidurile de aparare cu turnuri complet dezvelite ale cetații romane Sucidava, o construcție ce dateaza de mai bine de 1800 de ani, cu o însemnata

- Bucharest Gaming Week, evenimentul care aduce impreuna pasionații de eSports, gamerii dedicați și cei mai importanți dezvoltatori de jocuri din Romania, are loc in perioada 23 – 28 ianuarie 2018. Evenimentul organizat de Primaria Capitalei prin ARCUB are misiunea de aduce impreuna comunitatea de gaming,…

- Senatorul Alina Gorghiu, fost presedinte al Partidului National Liberal (PNL), este convinsa ca presedintele Klaus Iohannis va tine cont de majoritatea parlamentara si ca va numi un nou premier din partea Partidului Social Democrat (PSD) si a Aliantei Democratilor si Liberalilor (ALDE).Gorghiu…

- Mercurul termometrelor a coborat, luni dimineata, pana la minus 21 de grade Celsius la Joseni si minus 20 de grade la Miercurea Ciuc, acestea fiind cele mai scazute temperaturi inregistrate la nivel national.

- Parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai a avut loc sambata, 13 ianuarie, la Curtea de Argeș. Sute de oameni au venit la manastirea din Curtea de Argeș, pentru a-și aduce aminte de cel care a fost ultimul rege al Romaniei. Ce a insemnat Regele Mihai pentru romani. „Al doilea tata”, a raspuns un barbat…

- Presedintele CJ Harghita a tinut o conferinta de presa in locul unde a aparut inscriptia respectiva si a sustinut ca acest tip de atitudine nu face altceva decat sa incite spiritele si sa provoace stari de tensiune intre locuitorii judetului. "Consider ca acest tip de atitudine este incorecta…

- De curand, Felicia Ponoran, o resiteanca care detine o casa in comuna Ezeris, ne-a contactat la redactie, pentru a reclama starea deplorabila a drumului pe care este nevoita sa circule saptamanal. Femeia ne-a povestit ca ultimele interventii pe acest tronson s-au facut in urma cu trei ani,…

- Luminita Saviuc, tanara din Romania cunoscuta pentru textele sale motivationale, a facut la inceputul anului o lista cu 111 sfaturi care sa ii ajute pe oameni sa aiba un 2018 mai fericit.

- Meteorologii au anunțat cand vine cu adevarat iarna: abia in luna februarie. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul. „Prima decada a acestei luni aduce un regim de temperaturi placut, ore cu soare, dar sa fim atenti dimineata si noaptea la ceata pentru ca aduce vizibilitate scazuta. Sunt…

- Traditia ultimilor ani arata ca echipele de baschet din Romania nu au parte de Sarbatori, ele jucand intre Craciun si Revelion si imediat dupa Anul Nou. Asa se intampla si in acest sezon.

- Protestele pentru susținerea unei justiții independente în România nu își iau vacanța. Un nou protest inedit este anunțat pentru luni, 1 ianuarie, de la ora 18.00, în fața Guvernului.

- Antrenoarea de Kangoo Jumps, Kinga Sebestyen, considera ca e bine sa fim atenti nu neaparat la cantitatea de mancare pe care o consumam, cat la felul cum asociem preparatele, chiar si in zi de sarbatoare. Ba mai mult, chiar daca suntem in...

- Senatorul UDMR Mures Csaszar Karoly, membru al Comisiei Juridice a Senatului, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca prin modificarea celor trei legi privind justitia din Romania nu se aduce atingere statului de drept, neexistand niciun articol care sa prevada politizarea justitiei,…

- Am primit cu profunda durere vestea trecerii in neființa a savantului și academicianului Ionel Valentin Vlad, președinte al Academiei Romane și Cetațean de Onoare al Județului Maramureș. Ca descendent al familiilor nobiliare Vlad de Saliște și Timiș de Borșa, originile sale au fost sunt strans legate…

- In sufrageria unei case cu etaj din Slobozia, un grup de adolescenti se pregateste sa aduca magia sarbatorilor de iarna in sufletele tuturor. Isi spun „Teens band”, iar de patru ani calatoresc cu Mos Craciun in sania trasa de reni, oferind cadouri muzicale. "Bandul lui Mos Craciun" isi dezvaluie povestea…

- Kinga Sebestyen, cea care a facut celebru fenomenul Kangoo Jumps in Romania si peste hotare, recomanda ca de sarbatori sa avem un meniu divers, dar atent ales astfel incat sa contina preparate gustoase, dar si sanatoase pentru a nu dauna sanatatii si siluetei.

- Sute de taxiuri, autocare si de microbuze au garat, miercuri dimineata, in scuarul din fata Guvernului. Este, dupa cum toata lumea a inteles, o masura de protest a reprezentantilor Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) fata de “concuranta neloaiala”, “pirateria”…

- Ce spune Kinga Sebestyen despre Mihaela Radulescu. Renumita antrenoare de Kangoo Jumps, marturisește ca, din showbiz-ul romanesc, o admira cel mai mult pe Mihaela Radulescu, vedeta cu care a colaborat, de altfel, in urma cu zece ani, pe cand era invitata in emisiunile acesteia de la Antena 1. Kinga…

- Posta Maria a realizat, în scop demonstrativ, o casa dintr-un container industrial, de tip birou. Aceasta are izolatie, aer conditionat si multa lumina. Ea este din Tîrgu mures, spune ca exista posibilitatea construirii unei astfel de case si din containere maritime care sunt…

- La 43 de ani, Kinga Sebestyen arde 1200 de calorii zilnic ca sa arate perfect Meritul il are faptul ca, de mai bine de 15 ani, face sport aproape zilnic. In timpul sesiunilor de Kangoo Jumps pe care le preda, reuseste sa arda 1000, chiar si 1200 de calorii. „Sunt aproape zilnic pe ghete Kangoo Jumps.…

- Asta mananca zi de zi Kinga Sebestyen de are un corp perfect la 43 de ani Celebra antrenoare de Kangoo Jumps reușește sa arda zilnic peste 1500 de calorii in urma sesiunilor pe Kangoo Jumps pe care le preda sau le coordoneaza. Acest lucru ii permite sa manance oricat de mult iși dorește, dar intotdeauna…

- Alina Vidican, plecata de la divorțul de Cristi Borcea peste Ocean, revine cu regularitate in Romania. Și, pare-se, cat de curadnd, fosta soție a omului de afaceri va da caldura și confortul insoritului Miami pe frigul apasator din Romania.

- Un ciclon mediteranean va aduce fenomene severe, in special la munte, iar in celalalte regiuni ploile si lapovita isi vor face simtita prezenta. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, vremea va deveni din ce in ce mai rece pana pe 10 decembrie.

- In cursul acestei ierni, ne asteapta nu mai putin de patru valuri de viscol, informeaza meteorologi INM, citati de realitatea.net. Primul val de ploi si ninsori loveste Romania incepand de maine, 30 noiembrie, in Vestul tarii, iar pe 1 decembrie, ploile si ninsorile se extind in toata tara.Astazi, la…

- In aceasta seara, de la 21:30, Florin Busuioc a pregatit o editie Romania, jos palaria! plina de voie buna si va tine scorul foarte strans intre echipa Taniei Popa si echipa lui Catalin Neamtu! Invitatii lor vor starni hohote de ras si se vor distra la maximum alaturi de capitanii echipelor.

- Mutare de proportii a unui gigant din Romania. Gazda celor de la Amazon 'joaca tare' in piata si se pregateste sa dea startul unei afaceri care va aduce mii de locuri de munca pentru romani. Dupa finalizarea unui proiect de proportii in Bucuresti, firma a decis sa investeasca sute de milioane de…

- Concluzia desprinsa, dupa intalnirea de lucru , desfașurata miercuri la sediul Direcței Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, la care au participat reprezentanții secțiilor din subordinea Regionalei Brașov, respectiv, Drumuri Naționale Brașov, Sibiu , Tg. Mureș , Miercurea Ciuc , Sf. Gheorghe , Autostrazi…

- Meteorologii anunța pentru lunile decembrie, ianuarie si februarie o vreme ce se va incadra, in general, in limitele normale ale perioadei de iarna, insa cu unele episoade dificile, in care vor cadea cantitați mari de zapada sau se vor inregistra temperaturi minime polare. Directorul Administrație Naționale…

- Patru echipe din Vaslui, Buhusi, Targu Secuiesc si Miercurea Ciuc vor participa, in perioada 25-26 noiembrie, la memorialul “Paul Popescu” la handbal feminin. Liceul cu Program Sportiv Vaslui, in colaborare cu Asociatia Judeteana de Handbal si Directia Judeteana de Sport si Tineret Vaslui, va organiza,…

- Duminica, regimul termic va fi apropiat de cel normal al acestei perioade a anului. Prognoza meteo arata ca temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 4 grade la Miercurea Ciuc si 11 grade la Giurgiu si Constanta. Pe litoral sunt anuntate 12 grade.

- Iarna se instaleaza in Romania in urmatoarele zile, iar vremea va deveni din ce in ce mai rece. Frigul se datoreaza un ciclon cu masa de aer rece care va ajunge in tara noastra sambata noapte, mai intai in partea de nord. Meteorologii avertizeaza ca temperaturile vor scadea si sub zero grade in timpul…