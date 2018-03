Kinga Sebestyen ii aduce in Romania pe inventatorii programelor de sport TTR, POWER, KICK si BOOT CAMP

Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in zona euro a ramas stabila in luna ianuarie 2018, comparativ cu luna decembrie 2017, la 8,6%, dar acesta reprezinta totusi cel mai redus nivel al somajului inregistrat de zona euro dupa luna decembrie 2008, arata datele publicate, joi, de Oficiul european de statistica (Eurostat), scrie…

- Intalnire de lucru la sediul Aeroportului Timișoara „Traian Vuia” cu tema ”Dezvoltarea și promovarea turismului in context european și oportunitatea de noi destinații de vacanța cu zboruri din Timișoara”. La intalnire au participat reprezentanți ai Ministerului Turismului, ai Asociației pentru Promovarea…

- Noi caderi masive de zapada si viscole sunt asteptate joi in Europa in cadrul unui front siberian care a afectat continentul. In Romania doua persoane au decedat din cauza frigului, scrie AFP, citata de news.ro.

- Mulți dintre noi ne bucuram de afecțiune in aceasta perioada a anului, fie ca daruim cadouri, fie ca doar transmitem un gand catre cei dragi. Pentru chirurgii cardiologi aduși in misiuni medicale de catre Asociația Inima Copiilor la secția de cardiochirurgie pediatrica de la Marie Curie, luna iubirii…

- Deputatul PNL Claudiu Racuci a depus ieri, 21 februarie 2018, o propunere de completarea a Codului fiscal prin care agenților economici sa li se deduca toate cheltuielile salariale, inclusiv contribuții și impozite, generate de declararea unor zile ca zile nelucratoare, de sarbatoare legala: „Ca parlamentar…

- Foarte puțini etnici maghiari au participat la protestul organizat miercuri, 21 februarie, de Grupul de inițiativa Musai-Muszáj. Prin acest protest, reprezentanții Asociației cer amplasarea placuțelor multilingve, cu ocazia Zilei Internaționale a Limbii Materne,…

- Proiect pilot la Cluj pentru combaterea risipei alimentare. Donezi mancare printr-o aplicatie mobila Pana la aplicarea legii privind diminuarea risipei alimentare in Romania, Clujul lanseaza un proiect pilot care sa ii ajute pe cei in nevoie. Este vorba despre aplicatia Share Food (Imparte mancare,…

- In Romania, 1.786.000 de varstnici, din totalul de cinci milioane, traiesc cu pensii mai mici de 600 de lei. Cu toate acestea, fondul de pensii este insuficient pentru a acoperi chiar și aceste venituri mici. Un studiu al doctorului in economie Gheorghe Nistorescu arata care sunt hibele sistemului,…

- Constructiile solare la nivel sustenabil care sa produca energie, sunt cu 10-15% mai scumpe decat o constructie clasica, insa investitia in constructia unei case clasice reprezinta doar 20% din costul total al acesteia pe toata perioada vietii, restul costurilor se regasesc in facturi, in mentenanta…

- Kinga Sebestyen lanseaza programul de Kangoo Jumps pentru femeile care tocmai au nascut Mii de romani au slabit si si-au tonifiat corpul facand acest sport, iar una din dorintele acesteia in 2018 este de a veni in ajutorul femeilor care tocmai au nascut pe cale naturala pentru a le oferi o modalitate…

- Prima conferinta de presa a Asociatiei de Teatru Experimental Clandestin s-a dovedit in sine un experiment: trei membri ai asociatiei in dialog cu un jurnalist. „In Romania rolul teatrologului sau al vanatorului de eveniment cultural este exact ca si rolul cantaretei chele in piesa…

- Marsh Claims Excellence, divizia de consultanța pentru daune complexe a Marsh Romania, a rezolvat, in 2017, daune a caror valoare a depașit 10 milioane euro Marsh Claims Excellence, divizia de consultanța pentru daune complexe a Marsh Romania s-a implicat, in calitate de consultant in favoarea a 6 companii…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, Gheorghe Falca, primarul Aradului si prof. univ. dr. Aurel Ardelean, presedintele Asociatiei pentru Ridicarea Monumentului Marii Uniri la...

- Italienii o prezinta pe FCSB ca fiind Steaua Bucarest. Talpan, ii dai in judecata? Inaintea jocului cu Lazio, din Liga Europa, publicația italiana ”La Gazzetta dello Sport” ignora conflictul dintre Gigi Becali și Armata. Jurnalistul care a consemnat declarațiile antrenorului Simone Inzaghi de la conferința…

- Kinga Sebestyen il aduce in Romania pe Billy Blanks, cel care a inventat Tae Bo Considerat un guru al industriei de fitness, Billy Blanks este actor, antrenor de arte martiale si cel datorita caruia Tae Bo a devenit atat de apreciat si preluat ca tehnica sportiva si de intretinere fizica peste tot in…

- Statele Uniunii Europene au inceput sa adopte ora de vara incepand cu 1970 pentru a economisi energie dupa primul șoc petrolier. In Romania, ora de vara a fost reintrodusa in 1979. Atunci s-a stabilit ca in ultima duminica din martie, romanii sa-și dea ceasurile cu o ora inainte, potrivit Digi24. …

- Dinu Sararu, mesaj de Ziua Mondiala a Radioului Dinu Sararu. Foto: Arhiva. Astazi este Ziua Mondiala a Radioului. Este cel de-al saptelea an în care aceasta este marcata, data de 13 februarie fiind aleasa în amintirea primei emisii a postului Natiunilor Unite, care a avut…

- Al optsprezecelea deces provocat de gripa a fost confirmat in Galati, la o femeie in varsta de 60 de ani, anunta sambata, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), potrivit Digi24.ro.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat convins marti, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european in legatura cu situatia din Romania, spunand ca nu stie de unde provin. "N-am senzatia (ca exista dezinformari la nivel european legate de situatia din Romania, n.red.),…

- A emigrat în Franța mai bine de zece ani, iar acum acorda asistența juridica românilor și basarabenilor stabiliți acolo. Zice ca în Occident oamenii se întreaba, cum e posibil ca într-un stat atât de mic sa se întâmple crime atât de mari împotriva…

- Kinga Sebestyen, petrecere surpriza de ziua ei. Iubitul a venit pe ascuns tocmai din Spania! Astfel se face ca, abia sosita in Miercurea Ciuc de la Bucuresti, celebra antrenoare de Kangoo Jumps si-a gasit biroul plin de trandafiri, albi si rosii, preferatii ei, 101 la numar, iar petrecaretii i-au cantat…

- Au inceput inscrierile pentru semimaratonul "RunForLife", organizat de catre voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului, cu susținerea asociațiilor Ro Club Maraton și Elite Running. Fondorile obtinute in urma evenimentului vor fi folosite pentru susținerea luptei impotriva cancerului. Costurile…

- iPhone X a ajuns in oferta Digi Mobil. Totodata, e listat si iPhone 8. Asa ca am trecut, spre comparatie, telefoanele din oferta celorlalti operatori. iPhone X a intrat pe piata cu un pret de cel putin 1.000 de dolari, in Statele Unite ale Americii. In Romania a ajuns la putin peste 5.300…

- El a spus ca politica este singura profesie in care intri fara sa dai niciun test. "Atata timp cat in țara aceasta nu este un model de un om politic care sa iși asume, pe plan moral și pe plan de leadership... In Canada și America, copiii invața ce inseamna leadership. Leadership este ceva…

- Cadrele didactice din invatamantul primar din Vrancea au participat, sambata, 27 ianuarie, la Conferinta Judeteana „Resurse educationale moderne si integrarea lor in activitatea didactica”. Oaspeții evenimentului și-au manifestat opțiunea ca elevii sa studieze educație financiara,…

- In Romania recidiva a scazut, iar penitenciarele reprezinta o problema veche, de sistem, a declarat, duminica, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. "In Romania recidiva a scazut. De la 46%, acum, am coborat sub 40%. Recidiva n-a crescut din momentul recursului compensatoriu, recidiva este…

- Elevi de la clasele gimnaziale ale Școlii ”Mihail Sadoveanu” Vaslui i-au provocat pe handbaliștii Valentin Anton și Darius Dragon la un duel gazetaresc pentru a afla cat mai multe despre sport. Intalnirea a facut parte din programul național ”Campionii Romaniei, in școala, liceu și universitate”. Sala…

- ”Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte G8 aferent Asociatiei de Proprietari nr. 360A ”Emanuel” din municipiul Galati” este proiectul finantat prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 si lansat de primarul municipiului Galati, Ionut Pucheanu impreuna cu echpa de implementare.…

- Corona Wolves a reușit aseara sa se impuna in fața celor de la Dunarea Galați, intr-o partida care a avut loc pe gheața Patinoarului Olimpic din Brașov, contand pentru Campionatul Național de hochei. “Lupii” s-au impus inca din startul partidei, inainte de ultima repriza avand un avantaj de 3 goluri…

- N-are noroc in dragoste si pace! Perseverenta, una dintre calitatile lui Marcel Toader (55 de ani), i-a adus numai esecuri, scrie click.ro. Omul de afaceri a cautat mereu dragostea si s-a casatorit de sase ori, dar fiecare mariaj a insemnat un esec. Mai mult, el a ajuns sa se judece cu ultimele doua…

- Oameni buni de la orașe și sate, stimabili microbiști, finanțarea fotbalului timișorean din bani de la bugetul local a murit odata cu condamnarea lui Constantin Ostaficiuc, fostul președinte al CJ Timiș, la trei anișori de inchisoare cu suspendare in dosarul Poli a lui Marian Iancu.

- Antrenoarea de Kangoo Jumps, Kinga Sebestyen, considera ca e bine sa fim atenti nu neaparat la cantitatea de mancare pe care o consumam, cat la felul cum asociem preparatele, chiar si in zi de sarbatoare. Ba mai mult, chiar daca suntem in...

- Italienii scriu ca Gabi Torje ar putea juca la Bologna. Timișoreanul n-a facut nicio branza in Serie A. Mijlocașul Gabi Torje, 28 de ani, se va desparți in aceasta iarna de Karabukspor, acolo unde este imprumutat de Akhmat Groznii, și iși cauta o noua echipa. A refuzat orice discuții cu FCSB. Romanul…

- In perioada 15-17 decembrie, Asociația Elevilor din Constanța (AEC) a organizat la Colegiul Național „Mircea cel Batran” a III-a ediție a seminarului de reprezentare al Asociației, la care au luat parte 30 de elevi constanțeni, membri ai Asociației, aceștia participand la mai multe ateliere de lucru…

- In preajma Craciunului, Moș Craciun și spiridușii sai, voluntarii Asociației “Solidar” Vaslui, au oferit cadouri copiiilor și familiilor nevoiașe din mai multe comune. “Nu cred ca putem compara cu nimic bucuria de a darui celui care are nevoie o farama din inima ta, chiar daca asta inseamna foarte puțin…

- Dosarul medicului Mihai Lucan, acuzat de delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, a pornit de la plangerile lui Emanuel Ungureanu, fost angajat al Institutului. Acesta a lucrat aici timp de un de zile ca asistent social clinician. Intr-un interviu acordat…

- Kinga Sebestyen, cea care a facut celebru fenomenul Kangoo Jumps in Romania si peste hotare, recomanda ca de sarbatori sa avem un meniu divers, dar atent ales astfel incat sa contina preparate gustoase, dar si sanatoase pentru a nu dauna sanatatii si siluetei.

- Compania chineza CEFC si grupul financiar ceh-slovac Penta Investments au depus o oferta comuna pentru a prelua Central European Media Enterprises, proprietarul Pro TV, de la gigantul media american Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, au declarat, pentru Reuters, surse care…

- Alt licitator, PPF, si-a retras oferta, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Valoarea ofertei CEFC - Penta este de aproximativ doua miliarde de dolari, dar pretul final inca nu a fost stabilit, desi tranzactia este aproape de finalizare, sustin sursele. …

- ”Greierele” era porecla studentului care, in decembrie 1989, a facut un gest care a anunțat caderea regimului Ceaușescu. Totul a plecat de la o gluma spusa in public de dictator – tocmai el, care nu prea știa de glume. Generalul Dan Voinea, procurorul militar care a facut rechizitoriul in urma caruia…

- Ce spune Kinga Sebestyen despre Mihaela Radulescu. Renumita antrenoare de Kangoo Jumps, marturisește ca, din showbiz-ul romanesc, o admira cel mai mult pe Mihaela Radulescu, vedeta cu care a colaborat, de altfel, in urma cu zece ani, pe cand era invitata in emisiunile acesteia de la Antena 1. Kinga…

- La 43 de ani, Kinga Sebestyen arde 1200 de calorii zilnic ca sa arate perfect Meritul il are faptul ca, de mai bine de 15 ani, face sport aproape zilnic. In timpul sesiunilor de Kangoo Jumps pe care le preda, reuseste sa arda 1000, chiar si 1200 de calorii. „Sunt aproape zilnic pe ghete Kangoo Jumps.…

- Un tinar de 17 ani din satul Codru, raionul Telenesti, este cautat cu disperare de familie. Potrivit IP Telenesti, baiatul a fi plecat de acasa pe 4 decembrie, iar de atunci nu se cunoaste nimic despre locul aflarii acestuia. Tinarul are 1,80 m, ochi albastri si par castaniu. In ziua disparitiei acesta…

- Inca eveniment artistic de exceptie se va desfasura in zona centrala sub genericul ”Decembrie Magic”. Duminica, 17 decembrie, incepand cu ora 18.00, cunoscutul artist Ducu Bertzi vine in Scuarul Mircea cel Batran pentru un Concert extraordinar de colinde. Evenimentul va fi prefatat, de la ora 16.00,…

- Caravana “Campionii Romaniei” a sosit in randul adolescenților și tinerilor aflați in cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui. ”Am incercat și a fost un succes. Un indemn pentru mișcare, spre sport, spre performanța, cu sacrificii, bucurii, dezamagiri”, au fost cuvintele de final…

- Ceea ce se face la noi, nu e agricultura adevarata. Este concluzia lui Nicanor Buzovoi, directorul unei intreprinderi agricole din Pirlița, Ungheni, el și președintele Asociației producatorilor de cereale din Republica Moldova, pe care a reconfirmat-o dupa ce a participat la Forumul Internațional de…

- Continutul video va fi accesat instant, iar aplicatiile multimedia vor imbunatati viata utilizatorilor. Potrivit unui studiu Ericsson, traficul mobil de date la nivel mondial ar putea creste de opt ori in urmatorii 6 ani. Continutul video online va fi principala sursa generatoare de trafic de date mobil,…

- Doua dintre cele trei candidate inscrise la concursul pentru un al doilea post de purtator de cuvant la Primaria Barlad au trecut de proba eliminatorie (validarea dosarului), iar ieri au susținut testul scris. Pana la finele anului, Constantin Nițuc, actualul purtator de cuvant al Primariei Barlad…

- Asociația Societaților de Service Auto Independente (ASSAI) solicita intervenția Ambasadei Chinei pentru a putea angaja cetațeni chinezi, pe care ar urma sa ii plateasca cu sume intre 250 și 800 de euro net lunar, potrivit unui comunicat al Asociației.Reprezentanții ASSAI susțin ca industria…

- Asta mananca zi de zi Kinga Sebestyen de are un corp perfect la 43 de ani Celebra antrenoare de Kangoo Jumps reușește sa arda zilnic peste 1500 de calorii in urma sesiunilor pe Kangoo Jumps pe care le preda sau le coordoneaza. Acest lucru ii permite sa manance oricat de mult iși dorește, dar intotdeauna…