Kinga Sebestyen a petrecut 3 zile de vis in Croatia! Iata ce peisaje superbe a admirat! Odata ce cursurile s-au incheiat, Kinga a avut timp limitat sa se bucure de peisajele spectaculoase din zona. "Croatia este absolut superba. Am stat doar un weekend si am avut doar cateva ore libere sa ma bucur de peisaje. Evenimentul a avut loc intr-un orasel de langa Split, mic si cochet, linistit, ca in basme, exact ceea ce imi doream pentru ca aveam nevoie de odihna dupa o perioada atat de aglomerata. Pe drum spre intoarce, am ales sa conduc o perioada pe drumul de langa mare, astfel ca am oprit de cateva…

Kinga Sebestyen a petrecut trei zile de neuitat in Croația. Cunoscuta antreprenoare din industria sportului a fost invitata sa participe la un mare festival aniversare de Kangoo Jumps din Split, ocazie cu care a ținut Masterclass pentru sute de participanți. Odata ce cursurile s-au incheiat, Kinga a…

