Kinga Sebestyen a donat 10.000 de euro, alaturi de pasionatii de Kangoo Jumps, pentru copiii bolnavi de cancer

- Festivalul "Untold"⁣ si Asociatia "Daruieste viata" au inaugurat vineri, la Spitalul Judetean de Pediatrie din Cluj, doua camere sterile pentru copiii bolnavi de cancer.Cele doua camere sterile, singurele de acest gen din Transilvania, au costat 100.

- Fericirea copiilor greu incercați de soarta NU ar trebui sa cunoasca granița. Merita orice efort, indiferent unde ne aflam pe Glob. O demonstreaza un transilvanean care pornește intr-o aventura la capatul lumii pentru fericirea micuților chinuiți de cancer.

- Pasionații de Kangoo Jumps au posibilitatea sa ajute copiii bolnavi de cancer prin participarea la un eveniment caritabil organizat anual de Kinga Sebestyen ... The post Acțiune caritabila, la Dumbravița appeared first on Renasterea banateana .

- Cum poti face Kangoo Jumps si sa ajuti copiii bolnavi de cancer pe 16 martie In data de 16 martie, evenimentul Kangoo Jumps pentru Viata va avea loc la Sala Polivalenta Dumbravita, din judetul Timis, unde vor fi prezenti instructori si presenteri Kangoo Jumps din toata lumea. Acestia, alaturi de peste…

- "Acum cateva luni va ceream ajutorul pentru boala de care am suferit. Acum ma simt mai bine, sunt mai fericit. Sunt un pic racit, dar trece. Am reluat cursurile scolare, m-am revazut cu prietenii. Va multumesc tuturor, dar in mod special doamnei Pintea pentru ajutorul acordat si pentru o noua sansa…

- Unul dintre cei mai reputați doctori specializați in oncologie pediatrica din Turcia, domnul profesor Ceyhun Bozkurt, vine in premiera la Iași, sambata 19 ianuarie 2019, pentru a oferi gratuit a doua opinie medicala pentru copiii din Romania suspectați sau diagnosticați cu cancer. Evenimentul de second…

- Unul dintre reputații doctori specializați in oncologie pediatrica din Turcia, profesor Ceyhun Bozkurt, vine in premiera la Iași, sambata 19 ianuarie 2019, pentru a oferi gratuit a doua opinie medicala pentru copiii din Romania suspectați sau diagnosticați cu cancer. Evenimentul de second opinion va…

- Kinga Sebestyen, instructor și dezvoltator al programelor Kangoo Jumps in Romania și peste hotare, ajuta persoanele supraponderale sa slabeasca intr-un mod sanatos chiar și 150 de kilograme. Antrenoarea a inventat un program bazat pe mișcare graduala pe ghete rebound, rezistente la o gretate mare și…