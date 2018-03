Kinga Sebestyen a aniversat 10 ani de Kangoo Jumps in Romania printr-un mare eveniment

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 23.03.2018, incepand cu ora 15.00, in sala de ședințe a Consiliului Local Rașnov va avea loc o ședința solemna, in timpul careia, familiile a patru persoane declarate cetațeni de onoare post-mortem ai orașului, vor primi din partea autoritaților locale, titlurile onorifice, pentru cei care…

- HOLLYWOD UNDEAD in premiera in Romania pe 27 iunie la Arenele Romane. Biletele se pun in vanzare pe 23 martie exclusiv pe www.iabilet.ro Hollywood Undead este o trupa americana de rock alternativ/rapcore din Los Angeles, California, infiintata in 2005, cu 5 albume la activ si clipuri cu zeci de milioane…

- Revenita in tara pentru a-i fi alaturi tatalui sau bolnav, cantareata a profitat de sederea in Romania pentru a da cateva interviuri. Alexandra Stan (28) s-a mutat in luna septembrie 2017 in America, impreuna cu iubitul sau, Bogdan Staruiala, unde spera sa-si duca cariera la un alt nivel. Revenita in…

- Celebritatile au acceptat invitatia lansata de antrenoarea de Kangoo Jumps pentru a ajuta copiii bolnavi de cancer aflați in grija Asociației M.A.M.E.! Kinga Sebestyen va dona, alaturi de instructorii de Kangoo Jumps parteneri din intreaga țara, taxele de participare la clasele de Kangoo Jumps din aceasta…

- Ramona Gabor a oferit detalii despre viața pe care o duce in prezent in Dubai, dar și cum a fost momentul in care a ajuns acolo. Ramona Gabor, sora mai mica a Monicai Gabor, a plecat de mulți ani din Romania și s-a stabilit in Duba i, acolo unde a reușit sa iși faca o cariera de succes. Despre viața…

- Artista Alexandra Stan a postat pe un cont de socializare imagini din Spitalul Clinic Județean de Urgența din Constanța, unde este internat tatal ei, criticând atitudinea asistentelor, dar și faptul ca în secție sunt gândaci pe pereți. Alexandra Stan s-a întors de curând…

- Alexandra Stan a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care se arata socata de conditiile Spitalului judetean Constanta. "Imi iubesc tara si ma mandresc peste tot in lume cu faptul ca sunt romanca, dar nu pot sa inteleg de ce noi intre noi nu putem sa ne respectam si sa ne oferim tot ce este mai…

- Gala Oscar 2018, care a avut loc duminica noapte in Los Angeles, a inregistrat cea mai slaba audienta din istoria evenimentului in Statele Unite ale Americii, aceasta fiind urmarita de 26,5 milioane de telespectatori, scrie NEWS.RO, citand hollywoodreporter.com.Citeste si: Lazar, mesaj DUR…

- Departamentul Politiei din Los Angeles a confirmat luni arestarea barbatului care i-a furat Oscarul actritei Frances McDormand cu prilejul Governor's Ball, petrecerea oficiala organizata de Academia de la Hollywood, precizand ca statueta s-a reintors in mainile fericitei posesoare, relateaza EFE.Purtatoarea…

- Reușita pentru filmul „I, Tonya“, azi-noapte, in cadrul Galei de decernare a Premiilor Oscar. Allison Janney, care joaca rolul mamei abuzive a patinatoarei Tonya Harding, a caștigat Oscarul la categoria „Cea mai buna actrița in rol secundar“. Filmul a fost nominalizat și la categoriile Cea mai buna…

- Kinga Sebestyen ii aduce in Romania pe inventatorii programelor de sport TTR, POWER, KICK si BOOT CAMP In Romania vor ajunge inclusiv cei care au inventat patru programe de fitness renumite: Kangoo TTR (Trim Tone Rhythm), Kangoo POWER, Kangoo KICK si Kangoo BOOT CAMP. Cu acestia vor avea ocazia sa lucreze…

- Municipiul Satu Mare nu se poate lauda nici in ceea ce privește curațenia, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research. Alaturi de Reșița, Calarași, Braila și Alexandria, Satu Mare se afla in coada clasamentului celor mai curate orașe din Romania. Brasov, Oradea, Sfantu Gheorghe,…

- La varsta de 64 de ani a incetat din viața Stefan Tașnadi, sportivul care a cucerit argintul pentru Romania la haltere, la olimpiada de la Los Angeles din 1984. Clubul sportiv Universitatea Cluj a anunțat miercuri decesul sportivului și a transmis condoleanțe. In urma cu trei ani, sportivul a primit…

- Stefan Tasnadi, unul dintre sportivii care au dus Romania pana pe podiumul Olimpic, obtinand medalia de argint la Olimpiada din 1984, de la Los Angeles, a murit. Clujeanul a stabilit peste 50 de recorduri nationale si a fost primul halterofil roman care a castigat medalii europene, mondiale si olimpice…

- Instructorul de Tae Bo care a lucrat cu Madonna si Carmen Electra vine pe 17 martie in Romania! Billy Blanks va lua parte la un seminar cu totul special si se va implica in campania de strangere de fonduri destinate ajutorarii copiilor bolnavi de cancer din Romania, Kangoo Jumps pentru Viata. Alaturi…

- A trait și a muncit in America. Are tatal in Belgia și un unchi la Washington. A terminat Facultatea de Drept „la stat”, dar nu profeseaza in domeniul juridic, ci picteaza tricouri și ține ateliere de body awareness. La 26 de ani, Casandra Petre are asupra lumii o viziune mai clara decat a multora dintre…

- Tânara din Miercurea Ciuc a decis sa-si faca o casuta pe roti, în urma cu aproximativ doi ani, în momentul în care a calculat câti bani va trebui sa dea înapoi pentru un credit imobiliar.

- Pentru mulți români, arta cinematografica ofera o modalitate captivanta de a descoperi lumi noi, îi inspira sa calatoreasca și sa viziteze locurile pe care le-au vazut pe ecrane. Și, potrivit analizei motorului de cautare momondo.ro, anumite destinații par sa ne încânte privirile,…

- Kinga Sebestyen lanseaza programul de Kangoo Jumps pentru femeile care tocmai au nascut Mii de romani au slabit si si-au tonifiat corpul facand acest sport, iar una din dorintele acesteia in 2018 este de a veni in ajutorul femeilor care tocmai au nascut pe cale naturala pentru a le oferi o modalitate…

- "Sylvester Stallone a murit! Actorul a fost gasit mort in locuinta sa din Los Angeles!", este știrea care a facut inconjurul internetului in aceasta dimineața. Informația potrivit careia celebrul actor ar fi murit de cancer de prostata a șocat intreaga lume. Totul, insa, a fost o farsa, despre…

- Gala premiilor Oscar este așteptata in fiecare an de cineaștii din toata lumea. Este cea mai importanta ceremonie din lumea cinematografica, iar televiziunile din Romania transmit moment cu moment ce se petrece in Los Angeles.

- Kinga Sebestyen il aduce in Romania pe Billy Blanks, cel care a inventat Tae Bo Considerat un guru al industriei de fitness, Billy Blanks este actor, antrenor de arte martiale si cel datorita caruia Tae Bo a devenit atat de apreciat si preluat ca tehnica sportiva si de intretinere fizica peste tot in…

- Monica Birladeanu a luat calea Americii pentru a studia actoria, insa a ajuns sa traiasca acolo. Cu toate ca in momentul de fața lumea o considera „fata de peste Ocean”, actrița susține ca este o romanca autentica, ba mai mult spune ca nu au uitat niciodata de unde a plecat. Monica Birladeanu taie și…

- Pe fondul scaderii numarului de donatori, anul trecut, și programul de transplant de cornee de la Spitalul Militar Central din Capitala a fost accesibil unui numar mai mic de pacienți, fața de anul 2016. 45 de transplanturi de cornee s-au efectuat, pe parcursul anului trecut, la Secția Clinica Oftalmologie…

- Absența Simonei Halep de la meciul de Fed Cuo contra Canadei este importanta, dar fetele lui Segarceanu sunt convinse ca o pot suplini. "Romania nu sta doar in Simona, putem face trei echipe de FED CUP cu jucatoarele de acum", spune Sorana Cirstea.

- De mai putin de o zi, Monica Barladeanu s-a intors in Romania din Statele Unite, unde a fost dupa ce a incheiat filmarile de la "Ferma vedetelor". Invitata intr-un platou de televiziune, prezentatoarea a vorbit despre cum au fost zilele petrecute acasa, in Los Angeles, unde sta la casa, dar si la filmarile…

- Kinga Sebestyen, petrecere surpriza de ziua ei. Iubitul a venit pe ascuns tocmai din Spania! Astfel se face ca, abia sosita in Miercurea Ciuc de la Bucuresti, celebra antrenoare de Kangoo Jumps si-a gasit biroul plin de trandafiri, albi si rosii, preferatii ei, 101 la numar, iar petrecaretii i-au cantat…

- Patruzeci și cinci de persoane cu suferințe oftalmologice grave și-au recapatat vederea, prin transplant de cornee, intervenții care au fost realizate la Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” (SUUMC), explica Laura Macovei, medic primar oftalmolog in cadrul unitații…

- Liviu Dragnea s-a aflat luni seara in studioul Antena 3, in primul interviu dupa instalarea Guvernului Dancila. Ceea ce trebuia sa fie, in mod normal, interviul cu cea mai mare audiența a serii a fost, de fapt, abia pe poziția a doua in intervalul 21.00-22.00. Pe primul loc in topul audiențelor s-a…

- Viața tumultuoasa a lui Attila Ambrus, celebrul jefuitor de origine romana din anii ’90, care a pradat 30 de banci din Ungaria, a devenit subiect de film. Ceea ce nu se vede insa in pelicula regizata de celebrul Nimrod Antal și care apare de astazi pe marile ecrane din toata țara este povestea vieții…

- "In 2018, Cluj-Napoca e Capitala mondiala a matematicii. Incredintarea acestui eveniment Clujului vine drept recunoastere a unui spatiu clujean al colaborarii interinstitutionale corecte si eficiente si a unui climat care permite atragerea mediului privat in marile proiecte ale educatiei - o prioritate…

- A Viszkis Filmul se bazeaza pe fapte reale, avandu-l in centru pe Attila Ambrus, un maghiar din Romania, nascut in Miercurea Ciuc si fugit in anii 1980 din tara. In anii ’90 a devenit jucator de hochei de gheata. Simultan, a comis jafuri asupra a 27 de banci in Ungaria. Inainte…

- Deputatul roman Constantin Codreanu afirma ca decizia celor cinci localitati din Republica Moldova, care au decis sa semneze o declaratie simbolica de unire cu Romania, este un argument care demonstreaza ca a sosit momentul ca Bucurestiul sa purceada neintarziat la infiintarea unui Minister al Reunificarii…

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- A murit cea mai in varsta actrița din Hollywood, Connie Sawyer, la varsta de 105 ani, scrie tvrain.ru, cu referire la The Hollywood Reporter. Sawyer a continuat sa lucreze pana la sfarșitul anului 2017 și a murit in casa sa din Los Angeles.

- In perioada 18-20 ianuarie, United a participat in sala sporturilor din Gheorgheni la Cupa Benedek, un turneu international amical alaturi de: Inter Gheorgheni, FK Odorheiu Secuiesc, Imperial WET Miercurea Ciuc si DEAC Debrecen (Ungaria). Chiar daca a avut cateva absente in lot, echipa galateana a avut…

- Ambrus Attila, poreclit „Whisky Man”, este un fost spargator de banci devenit celebru dupa zeci de jafuri comise in Ungaria. Attila s-a nascut intr-o localitate din apropierea municipiului Miercurea Ciuc si din 1988 traieste in Ungaria. Autoritatile maghiare au reusit sa-l prinda dupa sase ani de cautari,…

- Carmen Tanase și-a aniversat ziua de naștere și a avut alaturi cele mai importante persoane din viața ei. Actrița a dezvaluit in direct la tv, ce cadouri a primit de la cei dragi. Carmen Tanase este una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe de la noi. Aceasta a implinit 57 de ani, pe 18 ianuarie.…

- Ambrus Attila, poreclit ‘Whisky Man’, este un fost spargator de banci devenit celebru dupa zeci de jafuri comise in Ungaria. Attila s-a nascut intr-o localitate din apropierea municipiului Miercurea Ciuc si din 1988 traieste in Ungaria. Autoritatile maghiare au reusit sa-l prinda dupa sase ani de cautari,…

- Shinzo Abe nu a avut parte de un covor rosu la Bucuresti. Sosit in Romania intr-o vizita istorica, dar pe fondul unei crize politice, premierul nipon a fost nevoit sa astepte ore indelungate un interlocutor, relateaza Euronews.

- Mercurul termometrelor a coborat, in aceasta dimineata, pana la minus 21 de grade Celsius la Joseni si minus 20 de grade la Miercurea Ciuc, acestea fiind cele mai scazute temperaturi inregistrate la nivel national, informeaza Agerpres.ro. Meteorologul Ilie Mojic de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania…

- Corona Brașov Wolves se va confrunta joi, 11 ianuarie, de la ora 18.30, cu Dunarea Galați, partida care va conta pentru Campionatul Național. Pentru aceasta partida, este anunțata revenirea atacantului rus Knyazev, care a fost plecat pentru rezolvarea unor probleme legate de viza de sedere in Romania.…

- Unul dintre cei mai buni DJ din lume, Markus Schulz, se casatorește cu romanca Adina Butar. Cei doi formeaza un cuplu extraordinar de frumos și unit. In varsta de 42 de ani, markus Schulz, considerat unul dintre cei mai buni DJ din lume, a facut pasul cel mare și se pregatește de insuratoare. El a cerut-o…

- Deși pare incredibil, in Romania exista un oraș care a reușit sa surclaseze metropole celebre la capitolul nivel de trai, și nu e vorba de București! In topul alcatuit de catre site-ul numbeo.com se afla destul de sus si o metropola din Romania. Criteriile luate in calcul la realizarea acestui…