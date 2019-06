Presedintele american, Donald Trump, a afirmat duminica la pranz ca Kim Jing Un vrea "intr-adevar" sa aiba o intalnire cu el, in contextul in care el i-a lansat o invitatie liderului nord-coreean sa i se alature in cursul zilei la frontiera dintre cele doua Corei, transmite AFP. "Vom vedea. El vrea intr-adevar", a declarat presedintele Statelor Unite intr-un discurs la Seul in fata unor responsabili de intreprindere, fara sa precizeze daca liderul nord-coreean a acceptat oficial invitatia de a veni in cursul dupa-amiezii "sa-i stranga mana" in Zona Demilitarizata (DMZ) care separa cele doua state…