- General-locotenentul Wayne Eyre, numarul doi in comandamentul ONU care monitorizeaza armistitiul coreean, s-a adresat participantilor la un eveniment organizat de Institutul Carnegie pentru Pacea Internationala din Washington, in ajunul unei noi vizite la Phenian a secretarului de stat american,…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat ca va avea loc un nou summit cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un si ca un anunt in acest sens va fi facut in curand, scrie The Guardian potrivit News.ro . Trump a tinut luni un discurs la New York alaturi de presedintele sud-coreean, Moon Jae-in. Cei…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un, preocupat si de situatia din sectorul sanatatii, a criticat lipsa de progrese in domeniu, atitudine ce survine in cadrul campaniei sale de a lansa un proces de dezvoltare economica a tarii, relateaza Reuters.

- Președintele american Donald Trump a declarat ca ”cel mai probabil” se va intalni din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, aparandu-și eforturile de a convinge Phenianul sa renunțe la armele nucleare, informeaza Reuters.

- Statele Unite au indemnat sambata la ”mentinerea presiunii” asupra Coreei de Nord, pentru a-si abandona armele atomice, provocand din nou furia Phenianului, care a denuntat ”nerabdarea” Washingtonului, relateaza AFP. Potrivit unui raport intocmit de experti ONU, consultat vineri de AFP, Coreea de Nord…