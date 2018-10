Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul britanic Chas Hodges, parte a duo-ului Chas & Dave, a murit sambata, la varsta de 74 de ani, dupa ce in urma cu un an si jumatate a fost diagnosticat cu cancer la esofag. Boala lui Chas Hodg...

- Tragedie in lumea muzicii internationalE. Unul dintre cei mai apreciati artixti a murit la doar 26 de ani. Rapperul Mac Miller a fost gEsit fErE suflare in propria casE, de langE Los Angeles.

- Cantaretul si politicianul Iosif Kobzon, o legenda a cantecului din epoca sovietica, supranumit "Sinatra rus", a murit joi la varsta de 80 de ani, au anuntat agentiile de presa din Rusia, citate de AFP. Iosif Kobzon si-a inceput cariera in 1959 si a sustinut spectacole timp de peste 50 de ani, remarcandu-se…

- Legendara artista de culoare s-a stins din viata dupa o lunga suferinta. Aretha Franklin, supranumita „Regina muzicii soul”, a murit joi, inconjurata de familie, in locuinta sa din orasul american Detroit. De cateva zile, artista era internata in spital, iar medicii incercau sa-i aline suferinta. Ea…

- Anetha Franklin, cunoscuta interpreta de muzica soul, a decedat in aceasta dupa-amiaza, la varsta de 76 de ani. “Regina muzicii soul”, asa cum a fost supranumita artista, se lupta de multa vremea cu o forma de cancer. Anetha a caștigat in cariera sa 18 premii Grammy și s-a retras din viața publica in…

- Legendara artista de culoare s-a stins din viata dupa o lunga suferinta. NEW YORK, NY – NOVEMBER 07: Aretha Franklin performs onstage at the Elton John AIDS Foundation Commemorates Its 25th Year And Honors Founder Sir Elton John During New York Fall Gala at Cathedral of St. John the Divine on November…

- Actorul Peter Blacke a murit la varsta de 69 de ani. Vestea a cazut ca un trasnet asupra familiei și prietenilor, care nu se așteptu la tragedie. Peter Blacke a devenit cunoscut in lumea filmului gratie rolurilor sale inegalabile din sitcomurile anilor 1970 si 1980. Ultimul rol pe care le-a interpretat…

- Primul critic culinar care a caștigat un Premiu Pulitzer, a murit la varsta de 57 de ani. Jonathan Gold a incetat din viața la Centrul Medical St. Vincent, in seara zilei de sambata. Cauza oficiala, susținuta de soția sa, a fost cancerul la pancreas, cu care a fost diagnosticat la inceputul lunii iulie,…