- Mama surogat la care au apelat Kim Kardashian și Kanye West a nascut un baiețel. Anunțul a fost facut de vedeta de reality show (38 de ani), pe Twitter. „Este aici și este perfect”, a scris Kim Kardashian. Este cel de-al patrulea copil al cuplului, North (5), Saint (3) și Chicago (1 an), care a venit…

- Mama surogat la care au apelat Kim Kardashian și Kanye West a intrat in travaliu. Acesta va fi cel de-al patrulea copil al cuplului care are mai are acasa doua fetițe și un baiețel. In luna ianuarie, Kim Kardashian și Kanye West au anunțat ca așteapta un copil, un baiat care va fi adus pe lume de o…

- Vedeta de televiziune Mirela Vaida a oferit cateva detalii despre botezul celui de-al treilea copil al sau. Aceasta a marturisit ca iși dorește ca evenimentul sa fie unul relaxant. Mirela Vaida a marturisit ca inca nu a stabilit cand anume va avea loc botezul lui Tudor Ștefan, cel de-al treilea copil…

- Kim Kardashian West a marturisit ca "se streseaza" inainte de sosirea celui de-al patrulea copil, insa a confirmat ca bebelusul nu va mai fi numit cu siguranta dupa un punct cardinal, ca prima lor fetita, No...

- Kim Kardashian a postat o fotografie pe rețelele de socializare de cand era mica, spre incantarea fanilor ei. Acum este o mare vedeta de televiziune și chiar a anunțat ca studiaza dreptul pentru a deveni avocat, insa Kim Kardashian a avut o copilarie normala. Dupa ce au vazut fotografia de pe Instagram,…

- In dimineata zilei de miercuri, Mirela Vaida a devenit mamica pentru a treia oara! Vedeta a nascut natural si a povestit cum a decursul totul prin telefon, pentru Star Matinal. Se pare ca radiaza de fericire si ca se simte mai bine ca oricand!

