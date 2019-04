Kim Kardashian socheaza in cel mai mulat costum de baie Kim Kardashian socheaza in cel mai mulat costum de baie Credeati ca le-a facut deja pe toate? Ca nimic din ceea ce ar mai face nu mai are cum sa socheze? Ei bine, mai ganditi-va o data! Kim Kardashian a socat internetul pozand, pe Instagram, in cel mai mulat costum de baie posibil! Vezi aceasta postare pe Instagram POOSH.COM TOMORROW O postare distribuita de Kim Kardashian West (@kimkardashian) pe Apr 1, 2019 at 5:29 PDT Costumul de baie in nuanta metalica nu prea lasa loc imaginatiei, asa ca nu e de mirare ca fotografia a strans rapid aproape 2 milioane de like-uri. 10 momente cand Kim Kardashian… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

