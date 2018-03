Kim Kardashian si-a luat sarpe imprimat cu sigla Louis Vuitton

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook, WhatsApp si Instagram risca sa fie inchise dupa ce BlackBerry a dat in judecata compania fondata de Mark Zuckerberg pe care o acuza ca i-a incalcat proprietatea intelectuala. Blackberry pretinde ca Facebook folosește in aplicațiile sale fara a avea drept unele caracteristici ale interfeței…

- Simona Halep a primit o mașina decapotabila cadou de la Mercedes. Simona Halep a publicat o imagine cu noua mașina pe contul de Instagram, cu mesajul „Mulțumesc, Mercedes”. Ea a primit cadou un model AMG C 63 S Cabriolet, 2018, cu un motor de 503 cai putere si care ajunge la 100 de…

- Cvintuplul campion mondial de snooker Ronnie O'Sullivan a surprins pe toata lumea astazi cand a postat pe contul sau de Instagram un filmuleț antrenandu-se in sala de forța, fiind imbracat cu un tricou pe care scria "Doar Dinamo București". "Ma antrenez din greu. Corp sanatos, minte sanatoasa. Nu mi-a…

- Serena Williams a fost declarata cea mai tare mama din toate timpurile. Sorana Cirstea o contesta, ca sportiva. Fostul lider WTA iși pregatește revenirea in circuitul profesionist. Astfel, Serena Williams, 36 de ani, este pe multe panourile publicitare din SUA. Dar nu singura, ci impreuna cu fiica ei,…

- Rectorul Universitatii "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, academician profesor doctor Ioan-Aurel Pop, a declarat miercuri, la Targu Mures, in cadrul Conferintei "Marea Unire si vecinii Romaniei", ca foarte multi sunt derutati de sigla cu 'Romania 100' si cred ca tara noastra exista doar de 100 de…

- Momentul mult așteptat de internauți a sosit. Kim Kardashian a facut publica prima poza cu fetița sa abia nascuta, Chicago. Pe 15 ianuarie anul acesta, Kim Kardashian și Kanye West deveneau parinți pentru a treia oara, insa de aceasta data cu ajutorul unei mame surogat, deoarece Kim, ca urmare a unei…

- Primul selfie cu fetita lui Kim Kardashian si cea mai de succes postare pe Instagram din istorie Kim Kardashian a devenit mama pentru a treia oara, de aceasta data apeland la o mama surogat, care a adus pe lume o fetita. Micuta poarta numele Chicago si a fost prezentata pentru prima oara publicului…

- Vedeta de reality tv Kim Kardashian West, in varsta de 37 de ani, a postat pe Instagram o fotografie cu Chicago, fiica sa nascuta in luna ianuarie de o mama surogat, informeaza luni Press Association. Imaginea are un filtru care le permite celor doua sa aiba urechi de ursuleti de plus si nasuri roz.…

- Casele de pariuri sportive din Romania urmeaza rețeta de succes a bookmakerilor de „afara” și au an de an profituri considerabile. Cea mai mare parte din venituri e asigurata de marja de profit pe care operatorii o rețin din fiecare pariu. Completarea vine din „cotizațiile” pariorilor, adica din banii…

- Cristi Mitrea pare sa petreaca din ce in ce mai mult timp alaturi de fiul sau, iar fanii n-au intarziat sa remarce acest lucru. Luptatorul MMA a postat pe pagina sa de Instagram o adorabila imagine, unde apare alaturi de David, copilul pe care il are alaturi de Andreea Mantea. Cei doi par sa fie la…

- Simona Halep a confirmat pe contul personal de Instagram ca a ajuns la o intelegere cu Nike, urmand sa fie "imbracata" de concernul american incepand din 2018. "I just did it", a precizat numarul doi WTA, facand aluzie la logo-ul americanilor (Just do It).

- Ultimele poze publicate de Xenia pe Instagram i-au facut pe fani sa creada ca aceasta ar fi insarcinata. Unul dintre motivele presupunerii ar fi ca moldoveanca s-a cam ingrașat și este tot mai absenta de pe rețelele sociale. Se pare ca modelul și-a dorit sa puna capat acest speculații și a publicat…

- In ultimele zile au aparut speculații ca Lora ar fi insarcinata. Totul a pornit de la o fotografie pe care aceasta a facut-o publica pe un site de socializare. Lora formeaza un cuplu in viața de zi cu zi cu Ionuț Ghenu . Cei doi sunt foarte fericiți impreuna și toata lumea se așteapta ca Lora și Ionuț,…

- Grupul spaniol Zara si compania americana Delta Airlines au fost, de asemenea, criticate dupa ce au evidentiat „eronat” pe site-urile lor Hong Kongul si Taiwanul, o insula independenta de facto, dar a carei suveranitate este revendicata de Beijing.

- Internetul a explodat duminica seara cand Kylie Jenner (20 ani) a anunțat, in sfarșit, in mod oficial, ca a nascut o fetița pe 1 februarie! Mezina familiei Kardashian-Jenner, Kylie, a anunțat duminica seara ca a nascut. La scurt timp dupa ce a postat pe Instagram un mesaj emoționant, Kylie a facut public…

- Kim Kardashian West iși lanseaza linia de parfumuri create special pentru Valentine’s day și vrea ca atat prietenii, cat și adeversarii, sa primeasca puțin din esența victoriei. Intr-un video postat recent pe Instagram apar o serie de notițe cu nume pe ele, precum Cardi B, o buna prietena a vedetei,…

- "Toate bloghistele mocangiste, influencerele, care nu mai ‘are ‘ce sa tot pozeze sau filmeze, pentru ca ‘ si-a tot pozat’ toate gaurile din nas,urechi, prieteni, vecini, catel ,purcel ...si-a ‘ facut ‘ reclama doar la ieftinisme, precum si la toate fructele exotice, sushii, muciiii, puciii. ‘A epuizat…

- Acum șapte luni, starul hollywoodian Jason Statham a devenit tatal unui baiețel, pe care a ales sa-l numeasca Jack Oscar. Pana acum, insa, actorul și logodnica sa, modelul Rosie Huntington Whiteley, au incercat sa-l țina departe de lumina reflectoarelor, refuzand sa publice vreo fotografie explicita…

- Facebook a realizat un profit net de 15,9 miliarde de dolari in anul 2017 la venituri de 39,9 miliarde de dolari, a anunțat compania . Pe ultimul trimestru al anului trecut, gigantul a anunțat un caștig net de ”doar” 4,2 miliarde de dolari, dupa ce compania a fost obligata sa puna deoparte 2,27 miliarde…

- Inima lui Alice, pe Instagram, merge azi la fermecatoarea Camila Cabello. “Dupa ultimele doua zile petrecute pe Instagram, am senzația ca sunt prietena cu toți artiștii care au chefuit și și-au ridicat premiile la Gala Grammy. Am inceput sa sesizez pana și așa-numitele “bisericuțe”. Am ințeles care…

- Dermatita Afecțiune necontagioasa care favorizeaza inflamația pielii, dermatita are diverse forme. Este frecventa dermatita de contact. Aceasta este provocata de alergeni, unele persoane prezentand un factor genetic pentru aceasta afecțiune. Caracteristic dermatitei sunt mancarimile,…

- Dupa luni de zvonuri și informații limitate, Instagram a lansat oficial suportul GIF pentru caracteristica Story. De acum poți sa adaugi cam ce vrei peste fotografiile și videoclipurile tale, pe care vrei ca prietenii sa ți le vada timp de 24 de ore.

- Cel mai mare site din lume a picat in aceasta dupa-masa! Facebook s-a intrerupt complet pentru utilizatorii din Romania. Site-ul și aplicația nu au mai funcționat dupa ora 15.00. Aceeași situație a putut fi constatata și pe Instagram, un site ce aparține de Facebook.at least…

- Siberia nu iși dezminte reputația meteorologica, drept una dintre cele mai reci zone ale lumii. Luni, rețelele de socalizare din Republica Sakha, poreclita „Polul Frigului”, au relatat despre temperatura inregistrata in termometre: -60 de grade Celsius. The Moscow Times scrie ca serviciile locale de…

- Gonzalo Higuain n-ar mai fi barbat liber. Atacantul lui Juventus a postat pe Instagram un mesaj curios și o poza, explicand cum se distreaza in Argentina "impreuna cu amicii, familia și soția", in vacanța de iarna. Imediat, fanii au tras concluzia ca Pipita s-ar fi casatorit in secret cu Lara Wechsler,…

- A devenit cunoscut prin apariția la show-ul culinar ”Masterchef”, insa o data cu schimbarea juriului, Chef Hadean s-a retras din lumina reflectoarelor. A renunțat la showbiz, dar nu și la bucatarie, iar cei care il apreciaza pot incerca rețetele postate de el pe blocul personal. Cum preparatele sunt…

- Meghan Markle si-a inchis conturile pe care le avea pe Instagram, Facebook si Twitter. Vestea a fost confirmata de oficialii de la Palatul Kensington, care au venit si cu o explicatie, potrivit BBC . Gestul viitoarei sotii a Printului Harry vine cu mai bine de patru luni inainte de nunta

- ZIUA de Constanta prezinta rechizitoriul dosarului in care Speranta Georgeta Ionescu fosta Munteanu , fost director general economic in cadrul Ministerului Mediului si Padurilor, in prezent director general in cadrul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, si Mircea Marcu, fost director general al…

- De ce este bine sa incluzi vitamina E in rutina ta de ingrijire? Iata cum sa fii mai frumoasa cu ajutorul vitaminei E! Vitamina E este conținuta de numeroase fructe și cereale, printre care și germenii de grau, multe uleiuri vegetale și legume cu frunze verzi. Iata care sunt avantajele folosirii vitaminei…

- Actrița Ellen Page s-a casatorit cu partenera sa, dansatoarea și coregrafa Emma Portner. Anunțul a fost facut chiar de cuplu, printr-o postare pe Instagram. Actrița Ellen Page, in varsta de 30 de ani, a postat pe contul sau o fotografie in care anunța ca s-a casatorit cu Emma Portner (22 de ani). In…

- SUA au cerut marti Iranului sa ridice restrictiile de utilizare a retelelor de socializare Instagram si Telegram si au recomandat cetatenilor iranieni sa utilizeze retelele virtuale private (VPN) pentru a evita blocarea acestor aplicatii, relateaza AFP. 'Oamenii din Iran ar trebui…

- In anul 2017, iubirea a plutit in aer pentru vedetele de peste hotare. Multe dintre celebritați au reușit sa-și gaseasca dragostea. Cuplurile de celebritați de la Hollywood sunt de-a dreptul fascinante atunci cand apar pe covorul roșu. Ce-i drept, nu multe rezista testul timpului. Dar pana una alta,…

- Mihaela Radulescu traieste, parca, a doua tinerete. Este indragostita de Felix Baumgartner, iar austriacul impartaseste aceleasi sentinente. Diva face tot ce-i pofteste inima, iar pe Instagram imortalizeaza momentele de fericire.

- Prin anularea din 14 decembrie a reglementarilor privind neutralitatea internetului se deschide calea catre scenarii in care providerii de internet pot taxa utilizatorii pentru accesarea unor pagini precum Facebook sau Instagram.

- E mereu aranjata și cocheta, dar vrea sa le demonstreze tuturor ca arata foarte bine și fara machiaj! Doinița Oancea le-a aratat tuturor o fotografie cu ea fara strop de machiaj, in paralel cu alta, in care este foarte aranjata.

- Iarna și-a intrat cu adevarat in drepturi, iar Maramureșul a primit-o cu brațele larg deschise, așteptandu-și colindatorii cu nerabdare. Și pentru ca straiele de sarbatoare au ajuns, ne-am gandit ca Maramureșul iernatic trebuie celebrat prin alcatuirea unui top 6 al celor mai frumoase și semnificative…

- Fete din lumea intreaga au ales sa-și impodobeasca sprancenele cu cele mai frumoase decorațiuni de Craciun, iar rezultaele sunt aproape ireale sau hilare. A fost un an destul de schimbator pentru tendințele fashion, și pentru a fi in ton cu spiritul sarbatorilor de iarna, fete…