- Apple a anuntat marti ca serviciul de streaming TV va fi lansat pe 1 noiembrie, la un pret de 4,99 de dolari pe luna, gigantul industriei de tehnologie marcand un moment de cotitura, de la care se va axa pe servicii la fel de mult ca pe productia de hardware si de software, transmite Reuters.Apple…

- Eric Clapton a acceptat sa colaboreze la emblematicul "White Album" al The Beatles, insa s-a simțit intimidat de faptul ca a fost primul muzician invitat sa participe la o sesiune de inregistrari a acesteia, arata Smart Radio, pastrand un loc special pieselor lor in playlist-ul zilei, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Naționala U21 a Romaniei este condusa la pauza meciului cu reprezentativa similara a Danemarcei, la Aalborg, scor 1-0, in preliminariile EURO 2021, anunța MEDIAFAX.Olsen a deschis scorul dupa doar trei minute. Danezul a patruns in careu și l-a invins pe Aioani cu un șut in forța. Boboc, Dima,…

- Vedeta de televiziune Kim Kardashian s-a prabusit cand a fost anuntata ca un test de anticorpi a iesit pozitiv si ca ar putea avea lupus, un moment care a fost transmis in direct la inceperea noului sezon al emisiunii sale de reality show, relateaza EFE. Kim Kardashian dezvaluise anterior ca sufera…

- Fostul președinte Traian Basescu a izbucnit duminica in lacrimi in studioul Romania Tv in momentul cand le-a transmis membrilor familiei Luizei sa se „impace cu realitatea”.„Eu va spun un lucru cu toata sinceritatea. Impacați-va cu realitatea! Impacați-va cu realitatea și rugați-va sa-i fie…

- Lacrimi, durere și o familie distrusa. Cei trei plecasera in vacanța in Halkidiki, Grecia și se aflau intr-un restaurant atunci cand o furtuna puternica a izbucnit. Mama și fiul au murit, iar tatal, pe care medicii greci il vor externa astazi, a aflat ca și-a pierdut cele mai dragi ființe. Se va intoarce…