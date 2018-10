Kim Kardashian a facut publica o poza incendiara in care apare topless pe un pat cu așternuturi albastre, iar unii dintre fani nu au reacționat intr-un mod pozitiv. Ei au pus-o la zid pe voluptoasa vedeta. Prin aceasta noua fotografie HOT, bruneta iși promoveaza o noua colecție de farduri. Citește și: Amalia Nastase a dat […] The post Kim Kardashian, criticata dur dupa ce a fost surprinsa topless: “Ai un soț și copii” appeared first on Cancan.ro .