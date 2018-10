Cand credeam ca nu ne mai poate surprinde cu aparițiile ei provocatoare pe rețelele de socializare, Kim Kardashian publica din nou o serie de imagini incendiare. De data aceasta, fanii s-au intrecut in critici la adresa ei. A devenit un obicei pentru Kim Kardashian sa promoveze anumite produse in pielea goala. O alegere neinspirata pentru o reclama la produse cosmetice, din moment ce fanii s-au uitat la orice altceva decat la machiajul ei. Intr-una dintre cele mai recente fotografii pe care vedeta le-a urcat pe o rețea de socializare, aceasta apare acoperita in zona intima doar cu un așternut…