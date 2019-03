Stiri pe aceeasi tema

- Da viața amintirilor tale! Pe piața din Romania a aparut un nou concept de albume foto ce pot fi create foarte ușor. Brand-ul Pic36 a aparut ca o nevoie de a crea rapid și fara batai de cap albumul cu pozele preferate. Dureaza doar 5 minute pentru a comanda albumul foto iar pozele pot fi incarcate direct…

- Polițiștii timișeni s-au sesizat din oficiu in cazul unui adolescent filmat in timp ce conducea fara permis un BMW X5 prin comuna timișeana Ghiroda. Imaginile postate de un alt tanar pe Instagram au aparut apoi pe Facebook, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducere fara permis. Imaginile…

- Michael Bolton a aparut intr-o emisiune televizata din Australia, insa, in timpul transmisiunii in direct, cantarețul in varsta de 65 de ani a adormit, lasand prezentatorii fara cuvinte. Bolton a aparut in emisiunea The Morning Show din Australia pentru a-și promova albumul aniversar „A Symphony of…

- Jennifer Lopez a acceptat provocarea „Fara carbohidrați și fara zahar”, ceea ce presupune ca timp de 10 zile sa nu consume alimente ce conțin carbohidrați sau zahar. Cum artista a devenit și dependenta de sala de cand l-a cunoscut pe Alex Rodriguez, aceasta provocare doar a ajutat-o sa iși tonifieze…

- Salma Hayek iși lasa fanii cu gura cascata cu pozele din vacanța. Actrița este acum la Londra unde termometrele masoara numai 4 grade Celsius, așa ca a ales sa se incalzeasca cu o postare pe Instagram. Este vorba de o poza facuta la plaja in vacanța de Anul Nou. Salma Hayek arata pur și simplu demențial…

- Familia lui Emilie De Ravin si Eric Bilitch s-a marit duminica! Vedeta serialului "Once Upon a Time" a facut marele anunt pe contul personal de Instagram. Ea a dat nastere unui baietel sanatos, in propria locuinta.