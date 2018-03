Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Pi este celebrata de Google printr-un Doodle special, astazi, 14 martie. Pentru a marca aceasta ocazie, este adus un omagiu celui mai popular bucatar de patiserie din lume, Dominique Ansel, printr-un desen absolut delicios.

- Iata mesajul lui Gheorghe Piperea: "Noua linie politica a PNL : (i) puneti parul pe ei;(ii) snopiti-i in bataie;(iii) preluati puterea in glorie;(iv) renuntati la educatie si sanatate, concentrati-va pe cele 30-40 de firme private care fac profit de cazino in Romania.…

- Simona Gherghe este una din cele mai cunoscute vedete de televiziune din Romania, iar salariul pe care il incaseaza in fiecare luna este pe masura. Simona Gherghe este o figura cunoscuta telespectatorilor din Romania, care o urmaresc de luni pana vineri la emisiunea „Acces Direct”, pe care o prezinta…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, joi, ca prevederile din Legea nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Naționala a Penitenciarelor sunt neconstituționale. CCR a luat in dezbatere excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.23, care spune…

- Momente grele pentru Elena Gheorghe. Artista a postat pe contul de socializare un clip, in care apare și bunica ei, care s-a stins din viața in urma cu cinci luni , chiar inainte de botezul fetiței sale. Interpreta nu iși poate reveni dupa moartea acesteia. In prag de 8 martie, Ziua Femeii, Elena Gheorghe…

- Recent a fost aprobat bugetul local al orasului Valenii de Munte, incluzand si lista investitiilor programate a se realiza in cursul anului 2018 in orasul de pe Valea Teleajenului. Sedinta Consiliului Local in care s-a aprobat proiectul de buget propus de catre primarul Florin Constantin a fost precedata…

- Cum ar fi ca, in loc de flori și cadouri, de ziua onomastica sau cea de naștere sa le faceți o bucurie copiilor nevoiași? Acest lucru deja prinde contur și incepe sa devina cautat in randul romanilor care incep sa iși doneze aniversarile.

- Kim Kardashian dispune de un abdomen plat și foarte bine lucrat, iar, cu siguranța, multe doamne și-ar dori sa afle cum sa ajunga la același rezultat. Din fericire, acest lucru este posibil. Vedeta a impartașit pe blogul sau cele patru exerciții care fac parte din rutina care i-a adus un abdomen impecabil.

- Desi descoperirea nu a fost facuta acum, craterul a ingrozit pe toata lumea din cauza felului in care arata. Recent, insa, "Poarta spre Iad" a inceput sa fie vizibila si cu ajutorul Google Earth.

- Zodiacul floral este un tip de horoscop caracteristic in primul rand femeilor. Pentru a putea afla caracteristicile fiecarei zodii din zodiacul floral nu este nevoie decat de ziua din luna in care te-ai nascut, nu și de luna sau an. Astfel, fiecare zi are asociata una din cele noua flori ale zodiacului,…

- Spre deosebire de celelalte capete incoronate, Reginei Rania ii place sa experimenteze in materie de ținutele purtate. Nu se mulțumește cu brandurile sau casele de moda internaționale, ci iși condimenteaza garderoba cu obiecte vestimentare realizate de designerii locali. Astfel, toate ținutele sale…

- Mircea Radu (44 ani) urmeaza sa revina pe micile ecrane de la 1 martie, in emisiunea “Ie, Romanie”, de la Antena 1. Recent, vedeta TV a dezvaluit ca indiferent cat de aglomerat este programul sau, sau unde se afla, reușește sa țina toate posturile de peste an cu ușurința. Mircea Radu ține toate posturile…

- In plin scandal legat de DNA și șefa instituție, Laura Codruța Kovesi, sociologul Mirel Palada arata cifrele unui sondaj in care se releva faptul ca increderea romanilor in DNA a scazut dramatic. Chiar daca 50% dintre romani au incredere in justiție, DNA a coborat foarte jos și a ajuns la 30%. ”Pina…

- O echipa internationala de cercetatori a folosit sonda Arase Geospace pentru a observa cum se comporta electronii cu energie ridicata deasupra planetei noastre. Altfel spus, savantii au observat miscarile electronilor din tiparele de lumina...

- Monica Gabor a publicat o filmare cu fiul lui Mr. Pink, iar fanii au observat imediat detaliul. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu pare a fi insarcinata, rochia mulata scoțandu-i in evidența burtica de gravida. Deși nu a confirmat acest lucru, internauții au felicitat-o imediat. Monica Gabor traiește…

- Ne place, il sorbim cu placere, mai ales pe timp de iarna. Și ne mai place sa-l bem fierbinte, n-avem rabdare sau așa ne-am obișnuit. In orice caz, trebuie sa știți ce probleme pot aparea din cauza ceaiului fierbinte. Neal Freedman, cercetator principal la Institutul Național de Cancer din Bethesda,…

- Valentin Sanfira trece prin momente cumplite. Cunoscut interpret de muzica populara se pregateste de inmormantare dupa ce bunica sa a decedat. Anuntul a fost facut de artist pe contul personal de socializare. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o ierte”, a scris Valentin Sanfira. Valentin…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a inițiat in vederea adoptarii in cadrul ședinței ordinare a deliberativului clujean din data de 19 februarie a.c., un proiect de hotarare care vizeaza introducerea unor restricții de circulație pe doua sectoare de drumuri județene in lungime…

- Președintele celor de la CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a vorbit despre prestația lui Marcel Barsan de la partida cu FCSB, scor 1-1. Anunța in schimb ce arbitru iși dorește la partidele din play-off. Este vorba despre Horațiu Feșnic. "Pana la urma a fost o prestatie echitabila. Au fost greseli de ambele…

- Adelina Pestritu a luat pe toata lumea prin surprindere dupa ce a anuntat ca este insarcinata in trei luni. Recent, frumoasa bruneta a povestit ca este foarte fericita de faptul ca a renuntat la televiziune si ca s-a dedicat mediului on-line, unde are un real succes. A

- Fotbalistul Gabriel Enache și-a botezat baiețelul. Nașa Anamaria Prodan a atras toate privirile, dupa ce a imbracat o salopeta de culoare roșie, foarte eleganta. Impresara a postat o imagine pe contul de socializare, iar fanii au felicitat-o imediat. De asemenea, Lena, soția lui Gabriel, a ales o tinuta…

- Dupa ce Kim Kardashian, care a devenit mama pentru a treia oara cu ajutorul unei femei purtatoare, a starnit controverse cu numele ales pentru bebelușul sau, același lucru s-a intamplat și in cazul mezinei familiei Kardashian-Jenner, Kylie. Bruneta a devenit pentru prima data mama pe 1 Februarie, nascand…

- Dragos Dolanescu s-a inscris in Partidul Republican din Costa Rica si a militat pentru ajutorarea oamenilor saraci. Recent, el a fost ales deputat in Parlamentul din aceasta tara, candidand intr-o circumscriptie din Alajuela, al doilea oras ca marime din Costa Rica, dupa San Juan. Dragos Dolanescu…

- Presa mondena din SUA a tot scris in ultimele luni despre faptul ca Jenner este insarcinata, insa vedeta de 20 de ani a preferat sa nu vorbeasca despre acest subiect. Jenner a anuntat oficial pe Instagram, duminica, faptul ca a nascut o fetita pe 1 februarie. Si-a cerut scuze fanilor pentru…

- E treaba serioasa intre Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner, scrie click.ro. Cei doi locuiesc de ceva timp impreuna si se pare ca si planurile lor de viitor coincid. Recent, sportivul a descris una dintre fotografiile iubitei sale spunand despre Mihaela Radulescu ca este sotia lui, iar ea si-a…

- Opozitia democrata a agitat vineri spectrul unei "crize constitutionale" daca Donald Trump va folosi ca pretext publicarea unei note criticand FBI pentru a-i concedia pe principalii responsabili ai anchetei asupra ingerintei ruse in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP. "A-l…

- Calarașeanul Iulian Palitu are 30 de ani, de profesie este medic stomatolog. Insa, ca și mulți alți tineri, a ales calea pribegiei. [caption id="attachment_39897" align="alignleft" width="481"] Iulian Palitu cu bunica Larisa[/caption] Acum este in Germania. A plecat mai mult din curiozitate, dar și…

- Justin Trudeau, premierul Canadei, este unul dintre cei mai populari politicieni din lume. Desi este o persoana discreta, Trudeau se mindreste cu familia sa. A dovedit-o in repetate rinduri, cind a fost surprins in ipostaze tandre alaturi de soția lui, o fosta prezentatoare TV, și cei trei copii ai…

- O femeie a fost injunghiata in spate dupa ce a fost prinsa intr-o casa straina, in patul conjugal al unei familii. Victima si sotul agresoarei intretineau relatii in acelasi pat cu o batrana.

- Presedintele american Donald Trump a ordonat anul trecut demiterea procurorului special care conduce ancheta privind ingerintele rusesti in alegerile americane, inainte de a da inapoi, scrie joi seara New York Times, preluat de AFP.

- Pe 15 ianuarie Kim Kardashian și Kanye West au devenit parinți pentru a treia oara, de data aceasta cu ajutorul unei mame surogat. Bucurie mare in familia lor dupa ce un alt bebeluș de gen feminin a venit pe lume in clanul Kardashian – Jenner, facand-o pe proaspata mamica sa radieze de fericire. Kim…

- La 6 luni de la moartea prematura a Denisei Raducu, bunica artistei a facut marturisiri de-a dreptul cutremuratoare. Sora Denisei Raducu aproape ar fi ramas pe drumuri. Care este adevarul?! Chiar daca locuiește de ani buni in Spania, Adelina Raducu nu o duce deloc bine. Cel puțin asta spune bunica fetelor,…

- O persoana a murit si patru au fost ranite in urma unui accident rutier produs miercuri pe DN54, in sudul judetului Olt, intre localitatile Corabia si Orlea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt.

- Politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul P.T.F.Siret- I.T.P.F. Sighetu Marmatiei, au descoperit ascunse intr-un spatiu special amenajat prin modificarea caroserie unui autoturism, condus de un cetatean ucrainean, 340 pachete de tigari, de provenienta ucraineana. Autoturismul marca Mitsubishi…

- Pentru prima oara de la sfarsitul Razboiului Rece, americanii se tem de modul in care ar putea utiliza presedintele SUA arsenalul nuclear pe care il are la indemana. Recent, acesta a publicat pe pagina sa de Twitter faptul ca ''butonul sau...

- Micuța Brenlyn, in varsta de șapte ani, vorbea la telefon cu bunica ei, cu cateva saptamani inainte de Craciun. Cand a fost intrebata de iși dorește de la Moș Craciun, fetița a spus ca vrea sa primeasca doar tampoane și absorbante. Evident, bunica a fost mai mult decat surprinsa și a luat legatura imediat…

- S-a lasat cu Chef de ras in seara de Revelion, cand Vasile Muraru și Valentina Fatu au facut show, alaturi de invitați de seama! ”Ce-i al meu e al meu, ce-i al lui e tot al meu” Maria Dragomiroiu, reporter special pentru emisiunea ”La romani in batatura”

- Informatia e confirmata atat de cultivatori, cat si de surse din interiorul fabricii. Decizia de inchidere a fabricii, care are acum 214 angajati, va fi anuntata salariatilor pe 3 ianuarie 2018. Ea vine dupa intalnirea actionarilor care a avut loc pe 29 decembrie, ocazie cu care s-a pecetluit soarta…

- Recent, imbracat intr-un pulover cu fermoar, cu un fular de gat si cu o geanta pe umar, Adrian Enache a mers intr-un astfel de loc, sub privirile atente ale paparazzilor, scrie spynews.ro . Pret de cateva ore, artistul si-a bagat fata in „reparatii". La ce tratamente a fost supus cantaretul numai…

- Ștefan Banica , marturisiri emoționante despre Craciun. Artistul și-a amintit cu placere de perioada in care era copil, dar și despre cel mai frumos dar pe care l-a primit. Ștefan Banica va petrece Craciunul alaturi de familia lui. Interpretul a acordat un interviu, n care a avorbit despre cel mai special…

- Sezonul rece favorizeaza aparitia unor boli, asa numite boli de „sezon”: guturaiul, virozele respiratorii, pneumopatiile, gripa, afectiuni acute din sfera ORL, dar si acutizarea unor boli cronice cu care pacienții au fost diagnosticați in trecut. Incidența lor este crescuta in acest sezon din cauza…

- Toata averea acumulata ca om de afaceri va trece din buzunarele lui Veaceslav Platon în bugetul de stat, dupa ce activele si bunurile detinute de acesta vor fi vîndute. Platon are de facut 18 ani de închisoare în dosarul Bancii de Economii si alti 12 într-un dosar separate,…

- Michel Barnier a explicat ca domeniul serviciilor financiare nu va fi inclus in eventualul acord comercial cu Marea Britanie."Nu exista niciun acord comercial care sa includa servicii financiare. Nu exista asa ceva", a declarat Michel Barnier, citat de cotidianul The Guardian.Acest…

- Cantareața Shakira și Pique trec printr-o perioada extrem de dificila, iar despațirea ar fi iminenta, potrivit presei spaniole. Cei doi s-ar fi certat adesea, chiar și in public, intr-un restaurant din Barcelona. Tensiunile pe care le traverseaza cuplul au atras și mai mult atenția presei, spre nemulțumirea…

- Natura a lasat ca sarcina sa fie o continua dezvoltare preț de 40 de saptamani. Se presupune ca acesta este și timpul necesar pentru ca viitoarea mama sa se ocupe de toate cele necesare pentru marele moment. Ragaz suficient pentru ea pentru a se obișnui cu noul statut și pentru a invața ca trebuie sa…