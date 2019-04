Stiri pe aceeasi tema

- Ducesa Meghan (37 de ani) si Printul Harry (34 de ani) vor deveni parinti la sfarsitul acestei luni, iar fosta actrita americana ar urma sa nasca acasa, spun apropiati ai cuplului princiar.

- Citeste articolul pe unica.ro!Post-ul Kim Kardashian a anunțat numele celui de-al patrulea copil. Se folosește și in Romania, dar nu se potrivește deloc cu numele celorlalți trei copii ai ei apare prima data in Libertatea.ro .

- Bucuresteanul Radu Georgescu, zis Radu Valahu, si-a facut un renume din participarea la competitii de skandenberg si la probe extreme de forta. Are 150 de kilograme, iar sotia il alinta „Soricelul“.

- Conform noilor masuri adoptate, anuntate de premierul Viktor Orban in luna februarie, cuplurile casatorite in care femeia nu a implinit varsta de 40 de ani poate primi un imprumut fara dobanda in valoare de 10 milioane de forinti (35.000 de dolari).Conditiile impuse prevad ca ambii parteneri…

- Alina Pușcaș este insarcinata in 4 luni cu ce-l de-al treilea copil al ei și al lui Mihai Stoenescu și a vorbit și despre eventualitatea unui nou bebe. „La 31 de ani am ramas prima oara insarcinata si uite ca nu ma mai opresc. Acum am facut 35 de ani. Mi se pare incredibil. Nu […]

- Toata lumea se intreaba ce anume face Gabriela Cristea in familia ei, de sunt cu toții fericiți. Frumoasa moderatoare de la Antena Stars a povestit tot ce se intampla mai frumos la ea in casa și cum se pregatește pentru venirea pe lume a celui de-al doilea copil.

- Moderatoarea de televiziune Gabriela Cristea a inceput deja pregatirile pentru venirea pe lume al celui de-al doilea copil al sau. Pentru ca mai are puțin și devine mamica pentru a doua oara, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a inceput deja sa se pregateasca pentru momentul in care familia…

- Kim Kardashian a confirmat oficial ca ea și soțul ei, Kanye West, vor avea un copil cu ajutorul unei mame surogat. Potrivit presei internaționale, cuplul West-Kardashian iși doresc sa aiba in total șase copii. Vezi aceasta postare pe Instagram Merry Christmas ???? O postare distribuita de Kim Kardashian…