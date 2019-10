Kim Kardashian a implinit 39 de ani! Cum a sarbatorit! Kim Kardashian este sarbatorita zilei de astazi, intrucat implineste 39 de ani. A ales sa-si sarbatoreasca insa ziua de nastere, in weekend, printr-o petrecere de zile mari ce s-a desfasurat la resedinta de lux a mamei sale, Kris Jenner. View this post on Instagram Kim and Kylie today! A post shared by Kim Kardashian Snapchat (@kimkardashiansnap) on Oct 19, 2019 at 9:30pm PDT Cea care a machiat-o pe Kim Kardashian in seara petrecerii a fost nimeni alta decat celebra ei sora mai mica, Kylie Jenner, fondatoarea imperiului Kylie Cosmetics.…