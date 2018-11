Stiri pe aceeasi tema

- Dupa patru ani de relatie, Neil Young si Daryl Hannah si-au unit destinele! Mai multe zvonuri potrivit carora cei doi s-ar fi casatorit in luna august al acestui an. Astazi insa, cantaretul in varsta de 72 de ani a confirmat totul!

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa discute miercuri actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara impotriva Laurei Codruta Kovesi, dupa ce aceasta ar fi inserat intr-un comunicat de presa pasaje din inregistrarile discutiilor…

- Fundașul Gabi Tamaș (34 de ani) a jucat atat pentru Dinamo cat și pentru FCSB și nu se ferește sa recunoasca faptul ca atunci cand era mic era stelist. "O sa va spun o data pentru totdeauna povestea asta cu Steaua, Dinamo si toate nebuniile. Eu cand am fost mic am fost stelist! Eu cu fratele meu in…

- Asociația Forumul Judecatorilor din Romania a facut public un raspuns primit de la Ministerul Justiției in care se precizeaza ca ministerul are incheiate doua protocoale secrete cu Serviciul Roman de Informații (SRI).

- Fostul cancelar german, Gerhard Schroeder, de 74 de ani, va celebra vineri cea de-a cincea sa nunta printr-o petrecere in sil mare la hotelul de lux Adlon din Berlin, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Schroeder, care a fost cancelar al Germaniei din 1998 si pana in 2005, si Kim So Yeon, de 48…

- Anastasia Soare, supranumita și „Regina sprancenelor”, iși va vinde o parte din afacerea care a facut-o faimoasa peste hotare. Romanca a pornit in industria „infrumusețarii” cu pensatul, marturisind chiar ca, timp de doi ani de zile, a oferit acest serviciu și gratuit, pana numele sau a devenit cunoscut…

- Razvan Simion și-a amintit de promisiunea facuta ieri de catre Dani Oțil de a se indragosti. Cum? Cand? Pai, simplu, astazi la patru jumatate. Nu, noi nu glumim, ci citam din ai noștri matinali, dis-de-dimineața. Dar mai bine va lasam pe gura lui Razvan, care așa frumos ce explica. Hahaa!