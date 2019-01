Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, a afirmat sambata, 10 noiembrie, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca nu exista alt motiv pentru incendiile de vegetatie salbatica din California in afara managementului defectuos al padurilor de catre autoritatile statului. „Nu exista niciun…

- Vedeta de 38 de ani a postat pe contul de Instagram un videoclip cu un incendiu izbucnit joi noapte in zona Camp Creek, acolo unde ea și Kanye West locuiesc. Kim Kardashian le-a transmis fanilor de pe rețeaua de socializare: „Rugați-va pentru Calabasas”, dupa ce a fost nevoita sa isi paraseasca locuinta…

- Kim Kardashian este „harțuita” de soțul ei, rapperul Kanye West, care iși dorește mai mulți copii. Cu toate ca cei doi au deja trei copii, West nu este mulțumit și mai vrea inca patru. Vedeta de televiziune a dezvaluit ca soțul ei pune presiune asupra sa pentru a-și mari familia, deși au deja impreuna…

- Kim Kardashian are o viața la care mulți doar viseaza, cu milioane de dolari in cont, o familie numeroasa și o armata de paparazzii mereu pe urmele ei. Bruneta este un personaj controversat și nu s-a ferit niciodata sa se expuna in cele mai ciudate ipostaze.

- Kanye West și Kim Kardashian continua șirul controverselor, la scurt timp dupa ce o intalnire cu Donald Trump le-a adus numeroase critici. Cei doi s-au intalnit cu dictatorul Ugandai, Yoweri K. Museveni, in ceea ce nu poate fi descrisa decat drept un moment... ciudat.

- Rapperul american Kanye West s-a intalnit luni la Kampala cu presedintele Ugandei, Yoweri Museveni, caruia i-a facut cadou o pereche de pantofi albi de sport, cu prilejul vizitei sale in aceasta tara africana, unde preconizeaza sa filmeze un videoclip, relateaza EFE. Museveni l-a primit…