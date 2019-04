Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian a dezvaluit ca studiaza pentru a devenit avocat și planuiește sa dea examenul de admitere in barou in anul 2022. Starul de televiziune face, in prezent, un stagiu intr-un cabinet de avocatura din San Francisco. In aceasta vara ea va da un examen ce ii va permite sa iși continue studiile…

- Kim Kardashian are psoriazis. Vedeta a vorbit despre boala de piele de care sufera și care i-a afectat tenul. Kim Kardashian, in varsta de 38 de ani, a marturisit, pe contul sau de Twitter, ca psoriazisul i-a afectat fața și ca nu reușeșște sa se vindece. Psoriazisul este o boala cutanata cronica caracterizata…

- Vedeta americana a organizat o petrecere de mega fițe pentru fiica sa, Chicago, care a implinit un an. Luna aceasta, in data de 15 ianuarie, fiica mediatizatului cuplu Kim Kardashian-Kanye West a implinit un an. Cu aceasta ocazie, Kim Kardashian, in varsta de 38 de ani, a organizat o super petrecere…

- Kim Kardashian și partenerul ei de viața scot bani frumoși din buzunar pentru a le plati pe bonele copiilor lor. Kim Kardashian și soțul ei, Kanye West platesc in jur de 100.000 de dolari in fiecare luna bonelor care au grija de cei trei copii ai lor. Suma este una foarte mare, insa Kim Kardashian…

- Dupa mai multe zvonuri, Kim Kardashian, vedeta de reality-show, urmarita pe Instagram de 125 de milioane de persoane, a afirmat intr-un interviu la televiziunea americana ca familia va primi "in curand" un nou baiat. Vestea "este in aer", a indicat Kim Kardashian in emisiunea lui Andy Cohen,…

- Starul din reality show-ul „Keeping Up with the Kardashians” a anuntat ca asteapta al patrulea copil. Kim Kardashian si Kyne au deja trei copii, iar cel de-al patrulea va veni pe lume cu ajutorul unei mame surogat. Kim (38 de ani) a declarat in cadrul unei emisiuni ca deja stie data aproximativa cand…

- Vedeta de televiziune și-a rasfațat admiratorii de pe contul de Instagram cu o imagine care a adunat peste 2 milioane de like-uri la cateva ore dupa ce a aparut pe internet. Ea a facut poza de Halloween-ul din 2018, dar a postat-o abia marți pe rețeaua de socializare. Imbracata cu un bikini minuscul…

- Kim Kardashian a confirmat oficial ca ea și soțul ei, Kanye West, vor avea un copil cu ajutorul unei mame surogat. Potrivit presei internaționale, cuplul West-Kardashian iși doresc sa aiba in total șase copii. Vezi aceasta postare pe Instagram Merry Christmas ???? O postare distribuita de Kim Kardashian…