Sud-coreeanul Kim Jong-Yang a fost ales miercuri presedinte al Interpol pentru un mandat de doi ani, invingandu-l la vot pe candidatul din Rusia, Aleksandr Prokopciuk, in cadrul celei de-a 87-a Adunari Generale a Interpol, care se desfasoara in Dubai, a anuntat marti aceasta organizatie politieneasca internationala pe Twitter

Kim Jong-Yang a fost pana in prezent presedinte interimar al Interpol dupa 'demisia' subita a fostului sau sef, Meng Hongwei, acuzat de coruptie in China si care a disparut in mod misterios la inceputul lunii octombrie in timpul unei deplasari in tara sa de origine.