- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, vrea o noua intrevedere cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru accelerarea procesului denuclearizarii, afirma presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, citat de cotidianul The Washington Post.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un spera ca un nou summit cu presedintele american Donald Trump va avea loc in viitorul apropiat si ca secretarul de stat american Mike Pompeo va veni in curand in vizita la Phenian, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la intoarcerea

- Presedintele american, Donald Trump, considera ca Beijingul "complica lucrurile" in ce priveste dosarul nord-coreean, in timp ce negocierile intre Washington si Phenian sunt in impas, transmite AFP. "China complica foarte mult lucrurile in privinta relatiei cu Coreea de Nord", a declarat miercuri Trump,…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca ”cel mai probabil” se va intalni din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, aparandu-și eforturile de a convinge Phenianul sa renunțe la armele nucleare, informeaza Reuters.

- Cele doua Corei vor avea saptamana viitoare discutii la nivel inalt in vederea pregatirii celui de-al treilea summit intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat joi Seulul, relateaza AFP si dpa. Ministerul Unificarii sud-coreean nu a oferit nicio informatie…

- Mai multi oficiali de la Teheran au declarat public, marti, ca nu va avea loc un summit iraniano-american, asa cum a propus presedintele Statelor Unite, Donald Trump, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al ministerului iranian de externe, Bahram Qasemi, citat de agentia Fars, a aratat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, ar putea avea o noua intrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, in septembrie, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com.